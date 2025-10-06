ЧАТ ИГРЫ
Call of Duty: Black Ops 7 14.11.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
4.9 118 оценок

Activision заявила, что 97% читеров в бете Black Ops 7 были заблокированы менее чем за полчаса

IKarasik IKarasik

Команда безопасности Team RICOCHET отчиталась о результатах своей работы во время бета-тестирования Call of Duty: Black Ops 7. По данным Activision, 97% всех читеров были остановлены в течение первых 30 минут после обнаружения, а менее 1% успели попасть в матч.

В компании подчеркнули, что продавцы читов уже признают бессилие — «у них больше нет надёжных решений для Black Ops 7».

Серия Call of Duty годами страдает от наплыва нечестных игроков, особенно в мультиплеере и рейтинговых режимах. RICOCHET, внутренняя античит-система Activision, продолжает активно развиваться и, судя по отчётам, добивается ощутимого прогресса.

Несмотря на высокий уровень автоматизации, разработчики напомнили, что игровые жалобы остаются важной частью системы — они помогают улучшать модели обнаружения и повышать эффективность блокировок.

Также Activision напомнила, что PC-версия Black Ops 7 требует включённых Secure Boot и TPM 2.0, что становится новым стандартом безопасности для онлайновых игр.

«Борьба с читами — это задача всей индустрии, и мы намерены возглавлять этот фронт», — заявила команда RICOCHET. — «Во время беты мы продолжаем улучшать защиту, ускорять реакцию и укреплять честную игру для всех».

Бета Call of Duty: Black Ops 7 продлится ещё несколько дней, после чего проект готовится к полноценному релизу.

Tommy451
askazanov

Получается, что кроме читеров в неё ни кто больше играть не хочет!? )

Котян Сутоевич

Ну и ладненько.

Neko-Aheron

Знаю ваши 97% процентов. Прям, как с xcom по меткости

funkerwolf

Особенно за файловую систему накладывать теневой снова честным игрокам очь уместно, смотрю требование tpm2.0 и secureboot очень помогает. Кто не вкурсе: habr.com/articles/929782 youtube.com/shorts/NhbdR-N8LYE

Блоха В Сарафане

Ты всю жизнь будешь ныть из-за своего СПРАВЕДЛИВОГО бана?

Котян Сутоевич

Вот и ладушки.

unshane Блоха В Сарафане

Эта проблема тянется с мв1
Когда из за спама репортами тебя кидает в шб на недельку и потом снова можешь играть и так по новой

-zotik-

Верим

QC AlMatarix

посчитайте пожалуйста сколько будет 3% от количества игроков, спасибо!

selfreaver

АААХАХХАХАХАХАХХА

xXx_agusha_xXx

тем временем читеры в игре)))

Леший3

😂

unshane

Верим