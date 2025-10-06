Activision заявила, что 97% читеров в бете Black Ops 7 были заблокированы менее чем за полчаса

Команда безопасности Team RICOCHET отчиталась о результатах своей работы во время бета-тестирования Call of Duty: Black Ops 7. По данным Activision, 97% всех читеров были остановлены в течение первых 30 минут после обнаружения, а менее 1% успели попасть в матч.

В компании подчеркнули, что продавцы читов уже признают бессилие — «у них больше нет надёжных решений для Black Ops 7».

Серия Call of Duty годами страдает от наплыва нечестных игроков, особенно в мультиплеере и рейтинговых режимах. RICOCHET, внутренняя античит-система Activision, продолжает активно развиваться и, судя по отчётам, добивается ощутимого прогресса.

Несмотря на высокий уровень автоматизации, разработчики напомнили, что игровые жалобы остаются важной частью системы — они помогают улучшать модели обнаружения и повышать эффективность блокировок.

Также Activision напомнила, что PC-версия Black Ops 7 требует включённых Secure Boot и TPM 2.0, что становится новым стандартом безопасности для онлайновых игр.

«Борьба с читами — это задача всей индустрии, и мы намерены возглавлять этот фронт», — заявила команда RICOCHET. — «Во время беты мы продолжаем улучшать защиту, ускорять реакцию и укреплять честную игру для всех».

Бета Call of Duty: Black Ops 7 продлится ещё несколько дней, после чего проект готовится к полноценному релизу.