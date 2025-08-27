Аналитик: Call of Duty: Black Ops 7 уже обходит Battlefield 6 благодаря привычке игроков покупать CoD на автопилоте

Хотя в сети не раз звучали заявления о том, что Battlefield 6 способен «уничтожить» новую часть Call of Duty, аналитики считают, что исход противостояния уже предрешён. Согласно отчёту компании Alinea Analytics, Black Ops 7 значительно обгонит конкурента по продажам — не из-за качества или маркетинга, а благодаря особой модели поведения игроков.

Эксперты назвали это явление «autopilot purchasing» — ежегодной привычкой фанатов CoD покупать новую часть серии, независимо от того, насколько им понравилась предыдущая. По данным отчёта, около 60% пользователей Steam, оформивших Battlefield 6 в списке желаемого после беты, ранее играли в Call of Duty. Это указывает на сильное пересечение аудитории и на то, что выбор в пользу CoD для многих станет делом привычки.

«Call of Duty продолжает доминировать. Для миллионов игроков покупка новой части стала ежегодным ритуалом. Даже если они критикуют игру, они всё равно её берут», — отметил аналитик Рис Эллиотт из Alinea.

Отдельным фактором в пользу Black Ops 7 станет выход игры с первого дня в Xbox Game Pass, что уже доказало эффективность год назад с релизом Black Ops 6, когда сервис зафиксировал рекордный рост подписок.

При этом аналитики подчёркивают: Battlefield 6 может стать одной из самых успешных игр в истории франшизы, но этого не хватит, чтобы поколебать позиции Call of Duty.