Call of Duty: Black Ops 7 14.11.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
4.5 83 оценки

Аналитик: Call of Duty: Black Ops 7 уже обходит Battlefield 6 благодаря привычке игроков покупать CoD на автопилоте

IKarasik IKarasik

Хотя в сети не раз звучали заявления о том, что Battlefield 6 способен «уничтожить» новую часть Call of Duty, аналитики считают, что исход противостояния уже предрешён. Согласно отчёту компании Alinea Analytics, Black Ops 7 значительно обгонит конкурента по продажам — не из-за качества или маркетинга, а благодаря особой модели поведения игроков.

Эксперты назвали это явление «autopilot purchasing» — ежегодной привычкой фанатов CoD покупать новую часть серии, независимо от того, насколько им понравилась предыдущая. По данным отчёта, около 60% пользователей Steam, оформивших Battlefield 6 в списке желаемого после беты, ранее играли в Call of Duty. Это указывает на сильное пересечение аудитории и на то, что выбор в пользу CoD для многих станет делом привычки.

«Call of Duty продолжает доминировать. Для миллионов игроков покупка новой части стала ежегодным ритуалом. Даже если они критикуют игру, они всё равно её берут», — отметил аналитик Рис Эллиотт из Alinea.

Отдельным фактором в пользу Black Ops 7 станет выход игры с первого дня в Xbox Game Pass, что уже доказало эффективность год назад с релизом Black Ops 6, когда сервис зафиксировал рекордный рост подписок.

При этом аналитики подчёркивают: Battlefield 6 может стать одной из самых успешных игр в истории франшизы, но этого не хватит, чтобы поколебать позиции Call of Duty.

Комментарии: 11
Seven_zzz

Именно поэтому баттла находилась в топ10 продаж в стиме на протяжении нескольких недель(сейчас топ14), а колда уже из топ100 вылетела.

Даже в пс сторе бф выше бо7 по предзаказам, что показывает что даже консольщики не покупают этот магазин, к которому "игру" прикрутили для галочки.

4
JackReacher

Калда как айфон - распиаренный продукт для хомячков, выходящий ежегодно

4
vvvjust

Скорее как очередной убогий сяоми

4
Игривый Пупочек

Хорошо, что со смартфонами или лэптопами других производителей не так

Freund Benno

ну то есть просто он так решил?

2
Diablonos

Ну так дебилы на пэга писали что какие-то воображаемые игроки что всю жизнь играли дутый калл в этом году купят баттлу. Напи3дюнькали значит?

2
Patrick Jones

Нынешние игроки в нынешней и будущей каллде являются потребителями фекальных масс... И они не против

1
JackReacher

Нифига у тебя легенда на аватарке

0ncnjqybr

Не удивили. Callоеды - синоним потреблядей, всегда сожрут все, что им высрут.

1
Блоха В Сарафане

У колды нет конкурентов. Сравнение с батлой — это смешно

smallhell

Объяснение причины происходящего явно не может уложиться в 3 слова.
Если это все, что может предложить эта аналитическая конторка, то я на месте ее клиентов поискал бы других специалистов.