Аналитики назвали игру с самым высоким числом запросов на читы - это Call of Duty

Проблема нечестной игры в онлайне продолжает набирать обороты, и новое исследование показывает, какие сообщества чаще других интересуются запрещённым софтом. Согласно данным аналитиков Surfshark, именно аудитория Call of Duty демонстрирует наибольшую активность в поиске читов.
В отчёте говорится, что на каждую тысячу игроков Call of Duty приходится в среднем 66 поисковых запросов, связанных с читами. Это самый высокий показатель среди популярных мультиплеерных проектов.
При этом проблема для серии не нова — использование стороннего ПО сопровождает франшизу практически с момента появления сетевого режима. С ростом популярности онлайн-матчмейкинга увеличивалось и количество нарушителей.
Представители Surfshark подчёркивают, что попытка получить преимущество в матче может обернуться серьёзными последствиями. По словам руководителя по информационной безопасности компании Томаса Стамулиса, пользователи, устанавливающие читы, нередко отключают антивирусы и выдают программам расширенные права доступа. Это открывает дорогу вредоносному ПО — от кражи личных данных до удалённого контроля над устройством.
Иными словами, стремление к «лёгкой победе» превращает игроков в удобную цель для киберпреступников.
На втором месте по количеству запросов оказался Rocket League — довольно неожиданный результат для спортивного проекта. Далее следуют:
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Marvel Rivals
- PUBG: Battlegrounds
- Apex Legends
- Fortnite
- ARC Raiders
Интересно, что признанные киберспортивные дисциплины оказались внизу списка. Например, у League of Legends всего 0,3 запроса на тысячу игроков. Также сравнительно низкие показатели продемонстрировали Counter-Strike 2, Dota 2 и VALORANT.
Исследование подчёркивает: проблема читов остаётся серьёзным вызовом для индустрии. Несмотря на активную борьбу разработчиков с нечестными игроками, интерес к подобным инструментам сохраняется — особенно в массовых шутерах.
И хотя статистика основана именно на поисковых запросах, а не на реальном количестве пойманных нарушителей, она даёт представление о настроениях внутри игровых сообществ.
Отрадно, что всё больше людей отказываются играть по дебильным правилам разработчиков, которые наказывают за агрессивную игру и поощряют кемперство. Крайне не одобряю читерство, но колда и особенно её комьюнити это та игра и те люди, которые полностью заслуживают негатив и скотское отношение.
читерство в Колде уже до абсурда дошло, что игроки с консолей используют ИИ инструменты, которые за них стреляют, как аимбот чит на пк!