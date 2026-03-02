Аналитики назвали игру с самым высоким числом запросов на читы - это Call of Duty

Проблема нечестной игры в онлайне продолжает набирать обороты, и новое исследование показывает, какие сообщества чаще других интересуются запрещённым софтом. Согласно данным аналитиков Surfshark, именно аудитория Call of Duty демонстрирует наибольшую активность в поиске читов.

В отчёте говорится, что на каждую тысячу игроков Call of Duty приходится в среднем 66 поисковых запросов, связанных с читами. Это самый высокий показатель среди популярных мультиплеерных проектов.

При этом проблема для серии не нова — использование стороннего ПО сопровождает франшизу практически с момента появления сетевого режима. С ростом популярности онлайн-матчмейкинга увеличивалось и количество нарушителей.

Представители Surfshark подчёркивают, что попытка получить преимущество в матче может обернуться серьёзными последствиями. По словам руководителя по информационной безопасности компании Томаса Стамулиса, пользователи, устанавливающие читы, нередко отключают антивирусы и выдают программам расширенные права доступа. Это открывает дорогу вредоносному ПО — от кражи личных данных до удалённого контроля над устройством.

Иными словами, стремление к «лёгкой победе» превращает игроков в удобную цель для киберпреступников.

На втором месте по количеству запросов оказался Rocket League — довольно неожиданный результат для спортивного проекта. Далее следуют:

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Marvel Rivals

PUBG: Battlegrounds

Apex Legends

Fortnite

ARC Raiders

Интересно, что признанные киберспортивные дисциплины оказались внизу списка. Например, у League of Legends всего 0,3 запроса на тысячу игроков. Также сравнительно низкие показатели продемонстрировали Counter-Strike 2, Dota 2 и VALORANT.

Исследование подчёркивает: проблема читов остаётся серьёзным вызовом для индустрии. Несмотря на активную борьбу разработчиков с нечестными игроками, интерес к подобным инструментам сохраняется — особенно в массовых шутерах.

И хотя статистика основана именно на поисковых запросах, а не на реальном количестве пойманных нарушителей, она даёт представление о настроениях внутри игровых сообществ.