ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty: Black Ops 7 14.11.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
4 235 оценок

Аналитики назвали игру с самым высоким числом запросов на читы - это Call of Duty

IKarasik IKarasik

Проблема нечестной игры в онлайне продолжает набирать обороты, и новое исследование показывает, какие сообщества чаще других интересуются запрещённым софтом. Согласно данным аналитиков Surfshark, именно аудитория Call of Duty демонстрирует наибольшую активность в поиске читов.

В отчёте говорится, что на каждую тысячу игроков Call of Duty приходится в среднем 66 поисковых запросов, связанных с читами. Это самый высокий показатель среди популярных мультиплеерных проектов.

При этом проблема для серии не нова — использование стороннего ПО сопровождает франшизу практически с момента появления сетевого режима. С ростом популярности онлайн-матчмейкинга увеличивалось и количество нарушителей.

Представители Surfshark подчёркивают, что попытка получить преимущество в матче может обернуться серьёзными последствиями. По словам руководителя по информационной безопасности компании Томаса Стамулиса, пользователи, устанавливающие читы, нередко отключают антивирусы и выдают программам расширенные права доступа. Это открывает дорогу вредоносному ПО — от кражи личных данных до удалённого контроля над устройством.

Иными словами, стремление к «лёгкой победе» превращает игроков в удобную цель для киберпреступников.

На втором месте по количеству запросов оказался Rocket League — довольно неожиданный результат для спортивного проекта. Далее следуют:

  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  • Marvel Rivals
  • PUBG: Battlegrounds
  • Apex Legends
  • Fortnite
  • ARC Raiders

Интересно, что признанные киберспортивные дисциплины оказались внизу списка. Например, у League of Legends всего 0,3 запроса на тысячу игроков. Также сравнительно низкие показатели продемонстрировали Counter-Strike 2, Dota 2 и VALORANT.

Исследование подчёркивает: проблема читов остаётся серьёзным вызовом для индустрии. Несмотря на активную борьбу разработчиков с нечестными игроками, интерес к подобным инструментам сохраняется — особенно в массовых шутерах.

И хотя статистика основана именно на поисковых запросах, а не на реальном количестве пойманных нарушителей, она даёт представление о настроениях внутри игровых сообществ.

9
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Wing42

Отрадно, что всё больше людей отказываются играть по дебильным правилам разработчиков, которые наказывают за агрессивную игру и поощряют кемперство. Крайне не одобряю читерство, но колда и особенно её комьюнити это та игра и те люди, которые полностью заслуживают негатив и скотское отношение.

haradrim

читерство в Колде уже до абсурда дошло, что игроки с консолей используют ИИ инструменты, которые за них стреляют, как аимбот чит на пк!