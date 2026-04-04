Аналитики выяснили, что каждый негативный отзыв в Steam приносит Call of Duty: Black Ops 7 около 30 000 долларов

На фоне первого апреля аналитическая компания GameDiscoverCo запустила «Лабораторию аналитики» с нетрадиционным анализом данных о предполагаемых продажах и общем количестве отзывов об играх на Steam.

Портал отображает данные, проанализированные с помощью таких ироничных методов, как «Потраченное время человеческой жизни» (общее количество часов, проведённых игроками, пересчитанное в 80-летнюю человеческую жизнь) и «Стоимость за минуту удовольствия» (цена игры, делённая на среднее время игры).

Один из необычных показателей раскрывает забавный факт: Call of Duty: Black Ops 7 от Activision, по-видимому, приносит около 30 000 долларов дохода за каждый негативный отзыв в Steam. Это следует из диаграммы «Доход на негативный отзыв», которая измеряет предполагаемый доход игры в зависимости от количества негативных отзывов (диаграмма анализирует игры, проданные тиражом более 500 000 копий, и считает каждый отзыв с рейтингом ниже 50 процентов «негативным»). Call of Duty: Black Ops 6 и Civilization VII от Firaxis занимают второе и третье места соответственно: первая зарабатывает около 17 000 долларов на один негативный отзыв, а вторая — около 4 000 долларов на один негативный отзыв.

Эти данные демонстрируют, что игра, вызывающая неоднозначную реакцию, всё ещё может приносить доход гиганту индустрии.