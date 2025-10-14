Античит Ricochet в Call of Duty: Black Ops 7 установил рекорд - почти 99% матчей бета-версии прошли без читеров

В бета-тесте Call of Duty: Black Ops 7 система античита Ricochet показала рекордную эффективность за всю историю серии. Команда Team Ricochet сообщила, что новые алгоритмы анализа и реакции позволили обнаруживать нарушителей быстрее, чем когда-либо прежде.

По результатам тестирования почти 99% матчей прошли без читеров, а среднее время выявления нечестных игроков сократилось до трёх матчей. Разработчики отмечают, что Ricochet учится с каждой сессией, мгновенно адаптируясь к новым видам обходов защиты.

Эти достижения обещают сделать релиз Call of Duty: Black Ops 7, который состоится 14 ноября на PC, PlayStation и Xbox, самым «чистым» стартом за всю историю франшизы. Вместе с запуском игры начнётся самый масштабный первый сезон, а также вернутся постоянные лобби и классический матчмейкинг, что особенно порадует ветеранов серии.