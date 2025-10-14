ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty: Black Ops 7 14.11.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
4.7 125 оценок

Античит Ricochet в Call of Duty: Black Ops 7 установил рекорд - почти 99% матчей бета-версии прошли без читеров

butcher69 butcher69

В бета-тесте Call of Duty: Black Ops 7 система античита Ricochet показала рекордную эффективность за всю историю серии. Команда Team Ricochet сообщила, что новые алгоритмы анализа и реакции позволили обнаруживать нарушителей быстрее, чем когда-либо прежде.

По результатам тестирования почти 99% матчей прошли без читеров, а среднее время выявления нечестных игроков сократилось до трёх матчей. Разработчики отмечают, что Ricochet учится с каждой сессией, мгновенно адаптируясь к новым видам обходов защиты.

Эти достижения обещают сделать релиз Call of Duty: Black Ops 7, который состоится 14 ноября на PC, PlayStation и Xbox, самым «чистым» стартом за всю историю франшизы. Вместе с запуском игры начнётся самый масштабный первый сезон, а также вернутся постоянные лобби и классический матчмейкинг, что особенно порадует ветеранов серии.

5
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
selfreaver

Онлайн игры покатился на днище и надо же, начали предпринимать меры, правда и тут снова выдумывают, ибо читы всё еще находятся в андетекте а значит читеров много.

2
Юрий Пенкин

у кого лучше античит теперь? у колды или батлы?

Олег Шандер

У Баттлы, вообще читеров не встречал. Вчера сыграл наверное матчей 10, не было читеров вообще. У колды не знаю, могу судить только по блек опс 6, там читеров было дох*я и больше

Lvinomord

В 6 не знаю,а вот в 3 до сих пор встречаю игроков,которые наиграв не так много часов в воздухе с разворота,закрыв один глаз рукой,второй ногой,не обращая никакого внимания на подавление,умудряются перестреливать.....

1
askazanov

Так потому что те кто читерит сейчас в Батлу игруют, как наиграются, может вернутся )))))