ASUS и AMD выпустят специальную версию видеокарты TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Black Ops 7 Special Limited Edition

ASUS не упустила свой шанс представить свою специальную версию видеокарты TUF Gaming Radeon RX 9070 XT для Call of Duty: Black Ops 7. Сегодня в блоге компания объявила о сотрудничестве с AMD для выпуска этой специальной версии для поклонников COD по всему миру.

Видеокарты TUF Gaming Radeon RX 9070 XT оснащены новейшей архитектурой RDNA 4 от AMD, 16 ГБ видеопамяти и программным обеспечением AMD с новой технологией масштабирования AMD FSR 4 на базе машинного обучения. Эта видеокарта обеспечивает новый уровень погружения благодаря новейшим функциям AMD на базе искусственного интеллекта и улучшенному игровому процессу с более быстрой трассировкой лучей.

Издание COD: Black Ops 7 отличается чёрным кожухом с оранжевыми акцентами, а система охлаждения основана на системе охлаждения TUF Gaming RX 9070 XT с тремя вентиляторами. На задней пластине изображён логотип COD: Black Ops 7, а также сохранилась символика TUF Gaming. Видеокарта была впервые представлена ​​в Лас-Вегасе 30 сентября, а теперь будет отправлена ​​в розничные магазины по всему миру вместе с цифровой копией стандартного издания игры Call of Duty: Black Ops 7.

Поскольку это версия OC, можно ожидать, что её тактовая частота в режиме разгона составит до 3080 МГц. Для поддержания более высоких тактовых частот видеокарта будет использовать термопрокладку с фазовым переходом, которая улучшает отвод тепла от графического процессора. Кроме того, в BIOS есть переключатель режимов Dual BIOS между Performance и Quiet, а скорость вращения вентилятора можно настроить с помощью программы ASUS GPU Tweak III.

ASUS упомянула, что, поскольку это ограниченная специальная серия, по всему миру будет отправлено всего 1000 единиц этой видеокарты. Поэтому, вероятно, она будет довольно дорогой, учитывая её ограниченную доступность и тот факт, что она от ASUS.