Авторы Call of Duty: Black Ops 7 готовят новые крупные карты для первого сезона

Разработчики Call of Duty: Black Ops 7 анонсировали первое крупное обновление контента для текущего первого сезона. После непростого старта игры Treyarch готовит солидное пополнение, которое выйдет уже 8 декабря.

В классический мультиплеер добавят три новые карты. Yakei — полностью новая локация для матчей 6 на 6 и 2 на 2. Meltdown — ремастер карты из Black Ops 2, рассчитанный на 6 на 6. Fringe возвращается во второй раз подряд после Black Ops 3, также для режима 6 на 6.

Разработчики обещают, что помимо карт обновление принесёт множество изменений и улучшений, но подробности пока не раскрываются. Игрокам предстоит снова окунуться в знакомые и новые сражения, а возвращение популярных карт обещает добавить свежий тактический геймплей и динамику в матчи.

Обновление Black Ops 7 уже ждут фанаты серии, надеясь, что оно укрепит позиции игры после стартовых трудностей и подарит новые впечатления в мультиплеере.