Авторы Call of Duty: Black Ops 7 раскрыли масштабный эндгейм-контент для кооперативной сюжетной кампании

Разработчики из студии Treyarch подробно рассказали о ключевых особенностях эндгейм-контента Call of Duty: Black Ops 7 в серии видеороликов Dev Talk. Особое внимание было уделено кооперативной кампании, которая состоит из 11 миссий, а после их прохождения игроки получат доступ к 12-й финальной миссии. Она открывает полностью карту «Авалон», где смогут сражаться до 32 игроков, разделённых на отряды по четыре человека.

Игрокам предоставляется свобода выбора оперативников, снаряжения и способа высадки на территорию — включая вингсьюты. Карта «Авалон» масштабна: её можно исследовать пешком или с помощью разнообразного транспорта. Главная цель — накопить достаточную мощь для продвижения в зоны с максимальной заражённостью, откуда поступает огромное количество токсина.

Победы над врагами и выполнение заданий позволяют повышать боевой рейтинг персонажа до максимального 60-го уровня, открывая новые навыки и улучшения. При этом смерть в бою несёт серьёзные последствия: игрок теряет всё снаряжение, что добавляет напряжённости и стратегической глубины.

Ключевой новинкой Black Ops 7 станет глобальная прогрессия, которая объединяет все режимы игры: кампанию, мультиплеер и режим «Зомби». Любые действия игрока влияют на общий опыт, включая эндгейм-активности, что делает каждое сражение значимым.

Выход Call of Duty: Black Ops 7 намечен на 14 ноября на PC, PlayStation и Xbox.