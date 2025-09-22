Авторы Call of Duty: Black Ops 7 раскрыли мультиплеер в новом геймплейном трейлере

Студия Treyarch представила геймплейный трейлер Call of Duty: Black Ops 7, посвящённый многопользовательским режимам. На релизе игроков ждёт 18 карт, арсенал из 30 видов оружия, система омнидвижения нового поколения, возможность делиться сборками экипировки и прокачивать престиж, а также более 20 разрушительных серий убийств.
Разработчики также раскрыли новый режим Overload в формате «6 на 6». Игроки будут захватывать специальное устройство на карте и доставлять его к контрольным зонам противника для их перегрузки, добавляя стратегический элемент в динамичные сражения.
Black Ops 7 обещает объединить классические элементы серии с современными механиками, обеспечивая быстрый и зрелищный геймплей. Возможность кастомизации и прокачки экипировки позволит игрокам адаптировать стиль под себя, а новая система омнидвижения сделает перемещения более гибкими и зрелищными.
Релиз Call of Duty: Black Ops 7 назначен на 14 ноября для ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 и PS4. Предварительное бета-тестирование стартует 2 октября, предоставляя фанатам шанс оценить мультиплеер заранее и подготовиться к полномасштабным баталиям.
Динамичнее чем медленная баттла
мультиплеер из года в год не меняется. Даже карты новые перестали делать, чисто переделка
Переделка Raid, Express и Hijacked, которые и так почти в каждом блэкопсе, как и Nuketown, который наверняка появится позже, просто нет смысла от популярных в серии карт отказываться. Остальные 15 релизных - новые. В каком месте новые карты перестали делать? Они постоянно их делают
Они хавают
Как же дешёво выглядит. Музыку ещё аля нфс анбаундс с этим мамбл репом чтоб самые маленьнкие детёнки побежали просить у родителей купить им эту, боже упаси, "игру".
Вообще жаль что франшиза умерла, ведь именно с неё у меня и началось знакомство с мп шутерами в далёком 2009 когда я был ещё малым школьником был. МВ2 - спасибо за детство как говорится, но код мёртв. Последний нормальный был мв19, но он по сути и привёл к смерти франшизы в целом.
Смерть франшизы?
Франшизы, которая уничтожает практически все игры по продажам?
Может, в плане серьёзности происходящего и инноваций это так, но чтобы прям смерть... Я не знаю, что должно произойти с Call of Duty.
Ща, через года 2-3 новую запилят... Конвейер в массы!)))