Авторы Call of Duty: Black Ops 7 раскрыли мультиплеер в новом геймплейном трейлере

Студия Treyarch представила геймплейный трейлер Call of Duty: Black Ops 7, посвящённый многопользовательским режимам. На релизе игроков ждёт 18 карт, арсенал из 30 видов оружия, система омнидвижения нового поколения, возможность делиться сборками экипировки и прокачивать престиж, а также более 20 разрушительных серий убийств.

Разработчики также раскрыли новый режим Overload в формате «6 на 6». Игроки будут захватывать специальное устройство на карте и доставлять его к контрольным зонам противника для их перегрузки, добавляя стратегический элемент в динамичные сражения.

Black Ops 7 обещает объединить классические элементы серии с современными механиками, обеспечивая быстрый и зрелищный геймплей. Возможность кастомизации и прокачки экипировки позволит игрокам адаптировать стиль под себя, а новая система омнидвижения сделает перемещения более гибкими и зрелищными.

Релиз Call of Duty: Black Ops 7 назначен на 14 ноября для ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 и PS4. Предварительное бета-тестирование стартует 2 октября, предоставляя фанатам шанс оценить мультиплеер заранее и подготовиться к полномасштабным баталиям.