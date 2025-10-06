Бета Battlefield 6 собрала в пять раз больше игроков в Steam, чем Call of Duty: Black Ops 7

Согласно статистике Steam, открытое бета-тестирование Battlefield 6 оказалось значительно популярнее последней части серии Call of Duty. На пике бета Battlefield 6 привлекла 521 079 одновременных игроков, тогда как у Black Ops 7 этот показатель составил лишь 99 574.

Для сравнения, закрытая бета Battlefield 6 собрала ещё 334 549 участников, а суммарный интерес к шутеру оказался рекордным для франшизы. При этом показатели Call of Duty включают не только Black Ops 7, но и Warzone с Black Ops 6, что делает разницу ещё заметнее.

По данным TwitchTracker, интерес зрителей к бете Battlefield также оказался выше: трансляции игры достигли 868 520 одновременных зрителей, тогда как пиковые просмотры Call of Duty во время CODNext и открытого теста составили 378 150 и 204 419 соответственно.

Однако некоторые аналитики и сама Activision отмечают, что сравнивать статистику Steam напрямую нельзя. Call of Duty: Black Ops 7 доступна не только в Steam, но и на Battle.net, Xbox и PlayStation, тогда как Battlefield 6 распространяется через Steam, EA App и консоли.