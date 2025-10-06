Бета Battlefield 6 собрала в пять раз больше игроков в Steam, чем Call of Duty: Black Ops 7

Согласно статистике Steam, открытое бета-тестирование Battlefield 6 оказалось значительно популярнее последней части серии Call of Duty. На пике бета Battlefield 6 привлекла 521 079 одновременных игроков, тогда как у Black Ops 7 этот показатель составил лишь 99 574.
Для сравнения, закрытая бета Battlefield 6 собрала ещё 334 549 участников, а суммарный интерес к шутеру оказался рекордным для франшизы. При этом показатели Call of Duty включают не только Black Ops 7, но и Warzone с Black Ops 6, что делает разницу ещё заметнее.
По данным TwitchTracker, интерес зрителей к бете Battlefield также оказался выше: трансляции игры достигли 868 520 одновременных зрителей, тогда как пиковые просмотры Call of Duty во время CODNext и открытого теста составили 378 150 и 204 419 соответственно.
Однако некоторые аналитики и сама Activision отмечают, что сравнивать статистику Steam напрямую нельзя. Call of Duty: Black Ops 7 доступна не только в Steam, но и на Battle.net, Xbox и PlayStation, тогда как Battlefield 6 распространяется через Steam, EA App и консоли.
Оно и понятно, от новой Калды ничего нового не ждали, а вот от Батлы ждали - той самой. И как показали отзывы и онлайн, игроки получили что хотели
Надо смотреть что будет на релизе
Код всегда был про быстрый и динамичный мультплеер
Бф всегда был калом для скуфов, где бегаешь 70 часов по карте до поле боя а тебя потом убивает снайпер
а в баттле не быстрый геймплей? штоооооооооо
Вот именно, что БЫЛ. Сейчас это кал для редбулльных потничей, бегающих с метовыми донатными пушками с донатными метовыми скинами. Кроме того, если ты играешь с чем-либо, кроме пп-шек - ты сосешь жопу и будешь попущен профессионалами с метовыми ганами. Ну и сбмм как вишенка на торте, который от отчаяния уже признали и придумали матчмейкинг с его минимальным участием.
Сразу видно пчела, заехавшего в батлу с 2042. Там и оставайся.
Ну, вот взяли моду бетками мерится у кого не доделка лучше. И у кого пиарщики затащили бесплатных бета-тесторов больше.)))
Бета батлы была не плохая. А у колжы обт или збт была?
Странно, калоеды чтоль перевелись?
не, в батлу играют
нуу... тут по классике
новая батла слила дути
Мне обе игрухи нравятся, КоД - за ураган, БФ - за мастштаб, странно их сравнивать, вообще разные игры, как ни крути