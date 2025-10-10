Бета Call of Duty: Black Ops 7 лучше работает на видеокартах AMD RDNA 4, чем на NVIDIA GeForce

В ходе недавнего бета-тестирования Call of Duty: Black Ops 7 выяснилось несколько весьма интересных деталей. Прежде всего это касается ПК-версии, которая показала нестабильную производительность в зависмости от типа установленной видеокарты.
В ходе тестов, которые провели в Computer Base, выяснилось, что игра отлично оптимизирована под новую архитектуру AMD RDNA 4. Согласно результатам тестирования, на ПК с AMD Radeon RX 9070 XT производительность шутера от Treyarch оказалась на 31% выше, чем на ПК с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. В данном случае игра запускалась с разрешением 1440p. При этом обычно графический процессор NVIDIA работает на 6–7 % быстрее, чем AMD..
Однако в данном конкретном случае RX 9070 XT демонстрирует производительность, близкую к GeForce RTX 5090 (разница всего в 13–15%), хотя графический процессор NVIDIA должен быть значительно выше по своим характеристикам. Кроме того, RX 9070 XT также работает значительно лучше, чем RTX 5080.
Релиз Call of Duty: Black Ops 7 состоится уже 14 ноября на PC (Battle.net, Microsoft Store и Steam), PlayStation и Xbox .
Хаха, колда сосать!
АМД разрабатывает железо для новой консоли мелкософта, мелкософт владеет каловдутием, так что ничего удивительного.
А может дело в другом.
Посредственный шутанчик встретил посредственное железо. Они нашли друг друга.
Так колда уже давно на амд работает сильно лучше, чем на нвидии
а зачем оптимизация под зеленых, у них ведь супер пупер технологии включил fg х4 и вот 100500 фпс
На самом деле им бы научится хотя бы код прогонять через ии на производительность, баги , утечку памяти и т.д. что бы потом не выпускать по 5000 патчей в течение 15 лет.
Для таких технических задач ии бы зашел мне кажется
// Андрей Зиновьев
колда умерла на втором варзоне и мв2, сами же и убили серию свою, батла мы ждали тебя