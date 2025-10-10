Бета Call of Duty: Black Ops 7 лучше работает на видеокартах AMD RDNA 4, чем на NVIDIA GeForce

В ходе недавнего бета-тестирования Call of Duty: Black Ops 7 выяснилось несколько весьма интересных деталей. Прежде всего это касается ПК-версии, которая показала нестабильную производительность в зависмости от типа установленной видеокарты.

В ходе тестов, которые провели в Computer Base, выяснилось, что игра отлично оптимизирована под новую архитектуру AMD RDNA 4. Согласно результатам тестирования, на ПК с AMD Radeon RX 9070 XT производительность шутера от Treyarch оказалась на 31% выше, чем на ПК с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. В данном случае игра запускалась с разрешением 1440p. При этом обычно графический процессор NVIDIA работает на 6–7 % быстрее, чем AMD..

Однако в данном конкретном случае RX 9070 XT демонстрирует производительность, близкую к GeForce RTX 5090 (разница всего в 13–15%), хотя графический процессор NVIDIA должен быть значительно выше по своим характеристикам. Кроме того, RX 9070 XT также работает значительно лучше, чем RTX 5080.

Релиз Call of Duty: Black Ops 7 состоится уже 14 ноября на PC (Battle.net, Microsoft Store и Steam), PlayStation и Xbox .