Call of Duty: Black Ops 7 14.11.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
4.8 102 оценки

Бета-версия Call of Duty: Black Ops 7 потребует Secure Boot и TPM 2.0 на ПК

IKarasik IKarasik

Activision усиливает меры против читеров в предстоящей бете Call of Duty: Black Ops 7 — теперь владельцам ПК придётся активировать Secure Boot и TPM 2.0, иначе игра просто не запустится.

Гайд по Безопасной загрузке в Battlefield 6: проверка параметров ПК и включение Secure Boot

Эти параметры включаются через BIOS, что для части пользователей может стать дополнительным препятствием, однако разработчики уверяют: такие меры необходимы для корректной работы обновлённой античит-системы Ricochet.

Бета-тестирование пройдёт в два этапа:

  • с 2 по 5 октября — ранний доступ для предзаказавших игру и подписчиков Game Pass;
  • с 5 по 8 октября — открытое тестирование для всех.

Полноценный релиз Black Ops 7 состоится 14 ноября сразу на ПК, консолях и в Game Pass.

Комментарии:  4
Сонный Джо

В следующей части они потребуют TPM 3.0.

3
RSV_GAMER_1987

видимо ты даже TPM 2.0 осилить не можешь по железу)

2
Пользователь ВКонтакте

Спойлер: Это не сильно поможет // Kamorel Pavlov

Сергей3783

эту шляпу еще ктото собирается покупать кроме калоголовых?!