Бета-версия Call of Duty: Black Ops 7 потребует Secure Boot и TPM 2.0 на ПК

Activision усиливает меры против читеров в предстоящей бете Call of Duty: Black Ops 7 — теперь владельцам ПК придётся активировать Secure Boot и TPM 2.0, иначе игра просто не запустится.

Эти параметры включаются через BIOS, что для части пользователей может стать дополнительным препятствием, однако разработчики уверяют: такие меры необходимы для корректной работы обновлённой античит-системы Ricochet.

Бета-тестирование пройдёт в два этапа:

с 2 по 5 октября — ранний доступ для предзаказавших игру и подписчиков Game Pass;

с 5 по 8 октября — открытое тестирование для всех.

Полноценный релиз Black Ops 7 состоится 14 ноября сразу на ПК, консолях и в Game Pass.