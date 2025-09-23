Бета-версия Call of Duty: Black Ops 7 потребует Secure Boot и TPM 2.0 на ПК

Activision усиливает меры против читеров в предстоящей бете Call of Duty: Black Ops 7 — теперь владельцам ПК придётся активировать Secure Boot и TPM 2.0, иначе игра просто не запустится.
Эти параметры включаются через BIOS, что для части пользователей может стать дополнительным препятствием, однако разработчики уверяют: такие меры необходимы для корректной работы обновлённой античит-системы Ricochet.
Бета-тестирование пройдёт в два этапа:
- с 2 по 5 октября — ранний доступ для предзаказавших игру и подписчиков Game Pass;
- с 5 по 8 октября — открытое тестирование для всех.
Полноценный релиз Black Ops 7 состоится 14 ноября сразу на ПК, консолях и в Game Pass.
