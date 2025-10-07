Black Ops 7 даже не вошла в топ-100 бестселлеров Steam, несмотря на недавний запуск бета-версии

Call of Duty долгое время доминировала в жанре шутеров от первого лица. Год за годом эта франшиза выпускает бестселлеры, превосходящие конкурентов по продажам, но, похоже, Black Ops 7 не последует этой тенденции.
После неожиданно вялого бета-тестирования игра, похоже, отстаёт в списке самых продаваемых игр Steam. На момент написания статьи Black Ops 7 отстаёт от большинства других игр в списке самых продаваемых игр Steam. Более того, игра даже не входит в сотню самых продаваемых игр на платформе
Вместо этого Black Ops 7 в настоящее время занимает 106-е место в списке самых продаваемых игр Steam. Продажи игры даже превосходят такие игры, как Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33, Digimon Story Time Stranger и Arc Raiders.
В противоположность этому, Battlefield 6 является бестселлером №1 на платформе, что подчёркивает существенный разрыв между этими двумя ИС в 2025 году. Это интересно, поскольку Black Ops 7 уже доступна для широкого круга пользователей в рамках текущей бета-версии, и о ней уже много сказано.
Несмотря на свою нынешнюю популярность в онлайн-обсуждениях, игра, похоже, отстаёт по количеству предзаказов. Хотя одни только цифры в Steam не означают, что Call of Duty обречена в этом году на провал, франшиза, безусловно, оказалась в сложном положении.
А собсно че все так носятся с ПК версией ?
Колда всегда была преимущественно консольным шутаном.
Читал где-то, что и в ПСН она не особо стрельнула.
Ну вот и посмотрим че там будет. Пока трейлеры более чем унылые, а по сравнению с Батлой так вообще клоунада какая то.
Ну так они никогда особо не конкурировали, батла более масштабная и тимплейная, колда месиво на микро картах. Не знаю чо они ваще вой подняли батла колда, аудитория соответственно тож разная. То что колда всем надоела факт, а батлы годной давно не было.
Пора бы филе дать хороший пинок за покупку активижен близард, слил платформу в унитаз, сколько было можно игр возродить но нет давайте кал купим.
Она до этого была слита
так мало того, что у активижн прототип всякий есть, нет, купили и дальше колду пилят....
Это наглый рескин БО6 с унылыми футуристичными пушками, неудивительно, что игра не вызывает большого интереса.
Эта заглушка перед крупной колдой, как таже MW3. Собрали из уже имеющихся ассетов игр за пару банок пива, и 3х рабочих вечера чтобы можно было заткнуть пустующий квартал, для отчёта инвесторам. Такая практика не впервые у них)
Посмотрел стримы и могу однозначно сказать, игра не стоит своих денег от слова совсем:)
лучше конечно самому поиграть. что бы делать выводы, но так согласен, эмоций 0 вообще, только в зомпи наиграл часов 6-7 нормас, но покупать игру из за одного режима. такое себе.
Жди скидок. Тогда можно брать
я поиграл полчасика, колда как колда в буквальном смысле слова, если нравится бегать и шмалять в маленьких картах то и эта не разочарует. но это лишь бета, на релизе бегающие Мики миннаж и тд)
Знаете вели кую поговорку
Общая доля продаж идет на консолях и там игра, уже давно переплюнула по проданным копиям баттлу, но это не отменяет того факта, что баттла 6, это маленькая победа против ежегодного конвейера в виде CoD.
Ага , именно по этому с открытия предзаказов Батла до сих пор на первом месте в пс сторе , а новый Код на четвёртом и это при том , что предзаказы на батлу стартовали на неделю раньше .
я и не против, чтобы колда опростоволосился и была в низах, но боюсь ни у тебя, ни у меня, нету реальных цифр продаж и общей прибыли. А судить по топам продаж глупо, так как там не показывается стата проданных копий, в стиме точно.
У игры есть большие минусы, игра серая по цветам, как мв. Карты, которые представили на бета тесте ужасные, кроме Cortex и Imprint, остальные карты многоуровневые лабиринты из МВшек, где тупо люди сидят по углам, а так же все карты перегружены "head glitch", вот прям реально каждый угол на картах утыкан коробками, бочками, где будут стоят кемперы и ждать активных игроков. Омнимувмент забыт и выкинут на помойку, прыжки по стенам ужасны, нормально прыгать по стенам, как например в ВО3 скакать по стенам тут нельзя. ТТК стал как в мв быстрый из-за этого выигрывают консольщики на контроллерах с АА, тут он еще мощнее чем ВО6, очень странный баланс у пушек, когда тебя стирают за 3-4 пульки с ПП, а ты не можешь убить с 5 пулек из автомата, но думаю это поправят. Игра пингозависима, тут нет оптимизации задержки как в старых BO, так как работает система sbmm, как обычно в игре доминируют игроки с пингом 0 (0-60), если у вас пинг 100, то вас все будут стирать быстрее.
Там вроде щя отключили sbmm? Или его в отдельным режим отвели.
отдельный сделали режим без sbmm, видимо увидили, что предзаказов мало и пошли на такие меры, интересно сохранят ли на релизе этот режим.
Думаю логично было бы оставить. Чтобы каждый мог себе выбрать, с кем играть грубо говоря. Но хз)
Потому что конвейер этот уже не интересен.
Автор норм затроллил новость о блэк опсе выпустил в разделе баттлы) буллинг Активиженов продолжается и это потрясающе.
Неужто комьюнити Колды стало понимать, что об них вытирают ноги... Делая на регулярной основе непотребыные каловые тайтлы. Честно сказать приятно удивлен, казалось там одни мазохисты сидят которым нравятся то, что делает Activision, но видать последня Колда была последней каплей
Альтернатив попросту не было. Как в плане сюжетной компании, так и в мультиплеерном вопросе. Я больше чем уверен, что если бы BF6 не была анонсирована то, народ затерпел бы BO7 как в своё время MW3. Но тут выходит весьма привлекательная альтернатива. От чего народ и поплыл)
Честно, скажу за себя... для меня серия COD это тупо сингл. Да, он в большинстве случаев всратый, но именно чувство "милитари" и "постановка" в стиле Uncharted больше всего интересовало в ней. Я больше по синглам проектам, не жели по онлайну. Мультиплеер, меня не интересует как и королевские битвы. Единственное где я зависал так это мульт BO2 (там до сих пор играют), COD4 (аналогично), BF BC2 (пиратские сервера), Тарков, Ready or Not, и Squad. И после BF4, я впервые возьму BF6, ввиду его "милитари" сеттинга, и то ради сингла, пусть он будет на 2-6ч, пофиг. Один фиг у меня зарплата позволяет совершать такие бессмысленные покупки.