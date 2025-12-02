Black Ops 7 не даст игрокам ни минуты передышки: первый сезон привнесёт взрывное обновление карт

Call of Duty: Black Ops 7 не даст игрокам ни минуты передышки — уже 4 декабря в 00:00 МСК стартует первый сезон, который, по словам Treyarch, станет самым насыщенным пост-релизным обновлением в истории серии. Хотя полный объём контента пока держится в секрете, студия представила первые карты, которые появятся в игре в день запуска сезона.

Разработчики выпустили официальный трейлер, представив смесь новых арен и классической ностальгии. Игроков ждёт:

Fate — хаотичная перестрелка в странном, искажённом мире разума.

Utopia — футуристический город, где сияющие небоскрёбы превращаются в поле боя.

Odysseus — масштабные сражения на авианосцах, созданные для динамичных и агрессивных штурмов.

Standoff — легендарная карта из Black Ops 2, возвращающаяся в обновлённом виде.

По обещаниям Treyarch, это лишь небольшая часть контента, который ждёт игроков в первом сезоне. Студия готовит новые режимы, события, боевой пропуск и другие крупные обновления, которые будут постепенно появляться по мере развития сезона.

Запуск Black Ops 7 уже стал одним из самых обсуждаемых в серии, и первый сезон только разогревает интерес к игре.