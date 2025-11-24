Black Ops 7 стартовала слабее Battlefield 6 в Европе - продажи упали более чем на 60%

Стартовые продажи Call of Duty: Black Ops 7 в Европе оказались заметно ниже ожиданий. По данным The Game Business, игра показала запуск на 63% слабее, чем Battlefield 6, и более чем на 50% уступила прошлогодней Black Ops 6. Однако эксперты предупреждают: цифры не дают полной картины.

Главная проблема оценки — отличие модели распространения. Black Ops 7 вышла в первый же день в Game Pass, где загрузки по подписке не учитываются в стандартной статистике продаж. Microsoft также пока не раскрывает ни подписочную активность, ни общее число игроков, что делает сравнение с Battlefield 6 неполным.

При этом Call of Duty распределена по нескольким площадкам, включая Battle.net, что также размывает данные, которые обычно строятся вокруг Steam. На Steam пиковые показатели действительно ниже: около 100 тыс. игроков против 315 тыс. у Black Ops 6 в прошлом году. Но эта цифра отражает лишь долю аудитории.

Сравнения становятся еще болезненнее на фоне успехов конкурентов. Battlefield 6 установила рекорд серии — более 7 млн копий за три дня. Arc Raiders, другой громкий релиз сезона, также неожиданно ворвался в рынок: более 4 млн проданных копий и свыше 700 тыс. одновременных игроков на всех платформах.

Обе игры вышли раньше и смогли перехватить часть аудитории Call of Duty — некоторые фанаты франшизы пропустили Black Ops 7, так и не вернувшись после перехода на конкурентов.

Серия переживала неудачные релизы и раньше — Vanguard и Infinite Warfare тому пример, — но каждый раз возвращалась в топы по активности. Окончательная оценка Black Ops 7 станет понятнее после публикации данных по США, которые традиционно являются ключевым рынком для Call of Duty.

Несмотря на слабый старт, франшиза вряд ли уйдёт на паузу. Инсайдеры считают, что новый Call of Duty выйдет в 2026 году, но под каким сеттингом — пока загадка. И всё это — на фоне надвигающегося гиганта: GTA 6 выходит в ноябре 2026 года и, вероятно, окажет давление на любой релиз, оказавшийся рядом.