Black Ops 7 стартовала слабее Battlefield 6 в Европе - продажи упали более чем на 60%

Стартовые продажи Call of Duty: Black Ops 7 в Европе оказались заметно ниже ожиданий. По данным The Game Business, игра показала запуск на 63% слабее, чем Battlefield 6, и более чем на 50% уступила прошлогодней Black Ops 6. Однако эксперты предупреждают: цифры не дают полной картины.
Главная проблема оценки — отличие модели распространения. Black Ops 7 вышла в первый же день в Game Pass, где загрузки по подписке не учитываются в стандартной статистике продаж. Microsoft также пока не раскрывает ни подписочную активность, ни общее число игроков, что делает сравнение с Battlefield 6 неполным.
При этом Call of Duty распределена по нескольким площадкам, включая Battle.net, что также размывает данные, которые обычно строятся вокруг Steam. На Steam пиковые показатели действительно ниже: около 100 тыс. игроков против 315 тыс. у Black Ops 6 в прошлом году. Но эта цифра отражает лишь долю аудитории.
Сравнения становятся еще болезненнее на фоне успехов конкурентов. Battlefield 6 установила рекорд серии — более 7 млн копий за три дня. Arc Raiders, другой громкий релиз сезона, также неожиданно ворвался в рынок: более 4 млн проданных копий и свыше 700 тыс. одновременных игроков на всех платформах.
Обе игры вышли раньше и смогли перехватить часть аудитории Call of Duty — некоторые фанаты франшизы пропустили Black Ops 7, так и не вернувшись после перехода на конкурентов.
Серия переживала неудачные релизы и раньше — Vanguard и Infinite Warfare тому пример, — но каждый раз возвращалась в топы по активности. Окончательная оценка Black Ops 7 станет понятнее после публикации данных по США, которые традиционно являются ключевым рынком для Call of Duty.
Несмотря на слабый старт, франшиза вряд ли уйдёт на паузу. Инсайдеры считают, что новый Call of Duty выйдет в 2026 году, но под каким сеттингом — пока загадка. И всё это — на фоне надвигающегося гиганта: GTA 6 выходит в ноябре 2026 года и, вероятно, окажет давление на любой релиз, оказавшийся рядом.
Бобби вовремя свалил, когда серия начала загинаться, жизненный цикл подошел к концу. Жэта выйдет добъет её.
Эти "эксперты" сами понимают что сравнивать так себе и привели кучу примеров почему, но всё равно это делают 🤣
Вопрос не в том сколько заработали, вопрос в том сколько потратили, а как правило, на разработку очередной Колды под копирку вряд ли тратят больше, чем на новую Батлу разрабатываемую несколькими студиями EA при турбо нагрузках, с таким грузом ответственности и высоких ставках, наверное реклама кампания БФ5 по расходам сопоставима с разработкой Колды, поэтому для Колды не произошло ничего страшного с точки зрения доходов, каким бы калом не была новая колда, она выйдет в плюс, что делает уже 25 лет или сколько там это происходит, а как часто выходит в дикий плюс серия Battlefield??? 2016 год и 2025? Все забыли про повестку всеми любимую на этом сайте, про провальный Battlefiled 5 с бабой с протезами и нег...и, и прочим... Выйдет просто новая Колда на которую наконец-то один разочек потратятся больше положенного и все будут топить за Колду, и выйдет Новая Батла 7 которая обосрется с элементами, которые не понравятся сообществу как то было в некоторых прошлых частях и все будут против Батлы.... цикл повторится, но Колда никогда не выйдет в минус в плане финансов, только с репутационный
филина кака
B6 кампания вышла ждем BO7
Филька ГывноМидас. Я удивляюсь почему он ещё не на дне реки с тазиком, рыб не кормит.
Отличные новости регионалку норм делать надо ,бедная все контора
Как видно, у батлы 6 онлайн всё ниже и ниже... по статистики за сутки, причем выходные...