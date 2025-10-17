Бывший директор Call of Duty заявил, что после его ухода игры серии стали хуже

Глен Скофилд, сооснователь студии Sledgehammer Games и бывший генеральный директор Striking Distance Studios, высказал критику в адрес последних игр серии Call of Duty. Именно в Sledgehammer Скофилд смог проявить свои творческие способности, работая над такими проектами, как Call of Duty: Modern Warfare 3, Advanced Warfare и WWII.
Скофилд покинул Sledgehammer в 2018 году, и с тех пор новые части Call of Duty разрабатывались различными студиями: Black Ops Cold War, Vanguard, ремейки Modern Warfare и новые игры серии Black Ops. Бывший директор Call of Duty считает, что качество игр заметно снизилось в последние годы. Глен Скофилд критикует современную эпоху Call of Duty «Если честно, Modern Warfare 3 (мой режиссерский дебют в CoD) была последней Call of Duty, получившей звание экшн-игры года, а мои другие две игры были номинированы на эту награду. Но сейчас, знаете ли, их уже не видно», — заявил Скофилд в интервью VGC. Его спросили о «машине Call of Duty» и том, как она работает сейчас. Франшиза продолжает приносить огромные деньги, но постоянно сталкивается с критикой относительно направления развития игр, их содержания и многих других проблем. Бывший директор считает, что все изменилось после его ухода из Sledgehammer, когда он перестал вносить творческий и режиссерский вклад в разработку Call of Duty.
«Приведу один эгоистичный пример, мне не нравится это делать, но с тех пор как я покинул Sledgehammer, ни одна из игр не была особо хорошей. Я имею в виду, последняя [Modern Warfare 3 (2023)] получила оценку 50. Они все еще хорошо продаются. Просто они не так хороши. Они не те. Treyarch все еще действительно хороши, но знаете... Мне повезло. Я чувствую, что был в золотую эпоху EA во время моей работы там. Я имею в виду, там работала вся элита. А когда я попал в Activision, я сделал Modern Warfare 3 (2011)».
В настоящее время Скофилд наслаждается перерывом после ухода из Striking Distance Studios, последовавшего за неудачным запуском The Callisto Protocol.
Aw это же в космосе с джоном сноу? Это же кал. Ла и багов там полно. Там даже ачивки не работали🤣🤣🤣, а в вв2 мне мульт нравился
AW - это первая "некстген" колда для PS4 и XOne, с Кевином Спейси. В космосе - это Infinite Warfare
А тогда в aw не играл. У меня была с снежком в космосе
помню Спейси, а саму игру не очень, значит уже тогда хромала колда
Скромный дядька без работы? И до его "шедевров" и после в серии были норм игры. Но вот так громогласно высказываться.
Как качество могло снизиться, если они одно и то же каждый год клепают.
Так мв3, ав и вв2 - худшие игры серии. Как раз после его ухода, вышла "Холодная Война", которую фанаты считают лучшей в серии блэк опс.
п.с. да, MW3 собрала миллиарды за короткий срок, но из себя она ничего не представляла. Активижн подняли кучу бабла на MW2 и BO, в следствии чего конкуренты даже близко не могли приблизиться к уровню их последующих игр.
Я думал, тут про Веста и Зампеллу, а тут про какого-то ноунейма
Дык Колда, начала ещё скатываться после 2011-го, а не после 2018
Ну вообще MW3 2011 года была очень и очень так себе, помню как на релизе её многие критиковали. А уже после были и довольно годные части, вроде тех же AW и IW
Колда как айфон , нужно покупать раз в 7-8 лет что бы разница была видна существенная. Последняя некстгеновская колда была MW2019 где был прорыв по всем фронтам. Жду такую же.
Ну оригинальная MW3 это тема, может конечно она хуже MW1 и MW2, но тем не менее игра хороша. Недавно перепроходил, с кайфом прошёл. Если ещё говорить про COD от Sledgehammer, то Advanced Warfare была как минимум неплохой, а вот WWII была не особо хорошей, сингл по крайней мере.
наверна тоу да. эпоха каловдути кончилась на модерн вар. может там какой та интерс каловдути в будущем еще было можно было бы развить тему.
но тут как бы я небыл фанатом шутеров чтоб о них рассуждать и в целом это был закат эпохи однопользовательских сюжетных шутеров. так что каловдути пришлось бы приспосабливатся и менятся скорей всего тоу.