Бывший директор Call of Duty заявил, что после его ухода игры серии стали хуже

Глен Скофилд, сооснователь студии Sledgehammer Games и бывший генеральный директор Striking Distance Studios, высказал критику в адрес последних игр серии Call of Duty. Именно в Sledgehammer Скофилд смог проявить свои творческие способности, работая над такими проектами, как Call of Duty: Modern Warfare 3, Advanced Warfare и WWII.

Скофилд покинул Sledgehammer в 2018 году, и с тех пор новые части Call of Duty разрабатывались различными студиями: Black Ops Cold War, Vanguard, ремейки Modern Warfare и новые игры серии Black Ops. Бывший директор Call of Duty считает, что качество игр заметно снизилось в последние годы. Глен Скофилд критикует современную эпоху Call of Duty «Если честно, Modern Warfare 3 (мой режиссерский дебют в CoD) была последней Call of Duty, получившей звание экшн-игры года, а мои другие две игры были номинированы на эту награду. Но сейчас, знаете ли, их уже не видно», — заявил Скофилд в интервью VGC. Его спросили о «машине Call of Duty» и том, как она работает сейчас. Франшиза продолжает приносить огромные деньги, но постоянно сталкивается с критикой относительно направления развития игр, их содержания и многих других проблем. Бывший директор считает, что все изменилось после его ухода из Sledgehammer, когда он перестал вносить творческий и режиссерский вклад в разработку Call of Duty.

«Приведу один эгоистичный пример, мне не нравится это делать, но с тех пор как я покинул Sledgehammer, ни одна из игр не была особо хорошей. Я имею в виду, последняя [Modern Warfare 3 (2023)] получила оценку 50. Они все еще хорошо продаются. Просто они не так хороши. Они не те. Treyarch все еще действительно хороши, но знаете... Мне повезло. Я чувствую, что был в золотую эпоху EA во время моей работы там. Я имею в виду, там работала вся элита. А когда я попал в Activision, я сделал Modern Warfare 3 (2011)».

В настоящее время Скофилд наслаждается перерывом после ухода из Striking Distance Studios, последовавшего за неудачным запуском The Callisto Protocol.