Call of Duty: Black Ops 7 будет доступна только в самой дорогой Xbox Game Pass Ultimate

Игроки, надеявшиеся опробовать Call of Duty: Black Ops 7 по подписке Xbox Game Pass, столкнутся с неприятным сюрпризом. Microsoft подтвердила, что доступ к новейшему хиту Activision получат исключительно пользователи тарифа Xbox Game Pass Ultimate. Более дешёвые уровни подписки, включая стандартный Game Pass для консолей и ПК, не включают игру в день выхода.

Эта информация появилась лишь в мелком шрифте на промо-материалах Xbox Game Pass, что вызвало недоумение и разочарование у сообщества. Многие рассчитывали, что новая часть Black Ops, как и предыдущие релизы «Day One», будет доступна всем подписчикам без дополнительных расходов. Однако теперь становится ясно: чтобы сыграть в Black Ops 7 сразу после релиза, придётся оформлять самый дорогой пакет Game Pass Ultimate.

Такое решение может ударить по доверию игроков, поскольку Game Pass долгое время позиционировался как сервис, предлагающий крупные премьеры сразу после выхода. Теперь же Call of Duty оказалась исключением — и эта новость стала болезненным напоминанием о том, что даже при подписке на Xbox Game Pass за самые громкие проекты придётся платить отдельно. Для многих это означает дополнительные расходы и необходимость пересмотра планов на день релиза, когда Black Ops 7 станет одной из самых ожидаемых премьер года.