Call of Duty: Black Ops 7 - даты беты, количество карт и детали мультиплеера

В сеть попала новая порция информации о Call of Duty: Black Ops 7, и она порадует как поклонников мультиплеера, так и тех, кто ждёт возможности поиграть раньше релиза.
Согласно данным с Xbox Store, тестирование стартует 2 октября для игроков с ранним доступом — получить его можно, оформив предзаказ цифровой версии или оформив подписку Game Pass Ultimate / PC / Console. Для всех остальных бета откроется 5 октября. Сроки её завершения пока не уточняются.
Авторы подтвердили, что игра предложит 16 карт формата 6v6 и ещё 2 арены для масштабных сражений 20v20. При этом:
- 13 карт будут абсолютно новыми,
- 3 станут ремастерами классических арен серии.
Игроков ждут самые разные антуражи: футуристический Токио, суровые просторы Аляски, побережье Средиземного моря и даже более «экспериментальные» пространства, связанные с психологическими миссиями.
Помимо стандартных PvP-режимов, в Black Ops 7 появится кооперативная кампания, которую разработчики называют «новым взглядом» на формат Black Ops. Также стоит ожидать обновлённую систему передвижения Omnimovement, делающую бои ещё более вертикальными и динамичными.
Релиз Call of Duty: Black Ops 7 намечен на 14 ноября 2025 года.
кто то до сих пор играет ? кто то ждет ?
сам был когда то фанатом, особенно во времена верданска. ох блин ностальгия в глаз попала. ну зачем было убивать это все. ради вот этого ?
Да мало уже кто,сами играли с народом оч долго в WZ1 , потом не сильно много в WZ2 и все,последний запуск 2 июня 2024г)) удалил давно) да хрень,убили серию целиком и полностью,все кто играл в калду,просто не 1го не осталось из чел 20 в дискорде) ну есть еще фанатики конечно,но как по мне ушла эпоха калды
почему у БО 7 в США дешевле чем в укре?))что за приколы
зато бф6 в два раза дешевле, выбор очевиден
а что это за сайт ?
жду взлома пройти сюжетку потом в топку
геймпасс будет