Call of Duty: Black Ops 7 - даты беты, количество карт и детали мультиплеера

В сеть попала новая порция информации о Call of Duty: Black Ops 7, и она порадует как поклонников мультиплеера, так и тех, кто ждёт возможности поиграть раньше релиза.

Согласно данным с Xbox Store, тестирование стартует 2 октября для игроков с ранним доступом — получить его можно, оформив предзаказ цифровой версии или оформив подписку Game Pass Ultimate / PC / Console. Для всех остальных бета откроется 5 октября. Сроки её завершения пока не уточняются.

Авторы подтвердили, что игра предложит 16 карт формата 6v6 и ещё 2 арены для масштабных сражений 20v20. При этом:

13 карт будут абсолютно новыми,

3 станут ремастерами классических арен серии.

Игроков ждут самые разные антуражи: футуристический Токио, суровые просторы Аляски, побережье Средиземного моря и даже более «экспериментальные» пространства, связанные с психологическими миссиями.

Помимо стандартных PvP-режимов, в Black Ops 7 появится кооперативная кампания, которую разработчики называют «новым взглядом» на формат Black Ops. Также стоит ожидать обновлённую систему передвижения Omnimovement, делающую бои ещё более вертикальными и динамичными.

Релиз Call of Duty: Black Ops 7 намечен на 14 ноября 2025 года.