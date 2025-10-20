В игровом сообществе распространяются слухи о том, что Call of Duty: Black Ops 7 может выйти на неделю раньше запланированного срока. Изначально релиз был намечен на 14 ноября, но если предположения окажутся верными, игра может появиться уже 7 ноября. Важно подчеркнуть, что Activision пока никак не комментировала эти слухи, и информация основана на неподтверждённых заявлениях. Досрочный выход Black Ops 7 не стал бы чем-то уникальным — многие игры делали это и раньше, но для фанатов это означало бы возможность раньше приступить к игре.
Выходит ли Black Ops 7 раньше? Согласно онлайн-слухам, Black Ops 7 действительно может выйти раньше. Некоторые известные профили в социальных сетях распространяют эти слухи, утверждая, что имеющиеся данные указывают на смещение даты релиза.
Похоже, есть некоторые свидетельства возможного изменения даты выхода Black Ops 7 — игра может выйти на неделю раньше. Пока не уверен, что верю в это, но было бы приятным сюрпризом, если бы это случилось.
Некоторые пользователи в соцсетях предполагают, что кампания игры может выйти на неделю раньше, как это уже бывало в прошлом, чтобы игроки успели пройти одиночную часть до запуска многопользовательского режима неделей позже.
Недавно стартовала бета-версия Black Ops 7, в которой были проблемы с читерами, но, по сообщениям, Activision быстро их устранила. Представители Team RICOCHET подчеркнули эффективность античит-системы игры во время бета-тестирования.
А может и не выходить вовсе, ничего особо и не поменяется
А зачем? Есть же парашный блек опс 6
Ок… зачем медлить, выпускаете все сразу. Разницы не будет.
Да мне и в батле не плохо. Мне даже компания зашла хоть и тупой сюжет.
Нахрен Блэк ОПС 7 нужен.
а может и не выйти раньше
куплю потом по скидке. и буду между батлой и колдой прыгать.