В игровом сообществе распространяются слухи о том, что Call of Duty: Black Ops 7 может выйти на неделю раньше запланированного срока. Изначально релиз был намечен на 14 ноября, но если предположения окажутся верными, игра может появиться уже 7 ноября. Важно подчеркнуть, что Activision пока никак не комментировала эти слухи, и информация основана на неподтверждённых заявлениях. Досрочный выход Black Ops 7 не стал бы чем-то уникальным — многие игры делали это и раньше, но для фанатов это означало бы возможность раньше приступить к игре.

Выходит ли Black Ops 7 раньше? Согласно онлайн-слухам, Black Ops 7 действительно может выйти раньше. Некоторые известные профили в социальных сетях распространяют эти слухи, утверждая, что имеющиеся данные указывают на смещение даты релиза.

Похоже, есть некоторые свидетельства возможного изменения даты выхода Black Ops 7 — игра может выйти на неделю раньше. Пока не уверен, что верю в это, но было бы приятным сюрпризом, если бы это случилось.

Некоторые пользователи в соцсетях предполагают, что кампания игры может выйти на неделю раньше, как это уже бывало в прошлом, чтобы игроки успели пройти одиночную часть до запуска многопользовательского режима неделей позже.

Недавно стартовала бета-версия Black Ops 7, в которой были проблемы с читерами, но, по сообщениям, Activision быстро их устранила. Представители Team RICOCHET подчеркнули эффективность античит-системы игры во время бета-тестирования.