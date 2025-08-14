Call of Duty: Black Ops 7 объединит финальную миссию кампании с мультиплеером на 32 игрока в режиме "Avalon"

В Call of Duty: Black Ops 7 впервые в истории серии финальная миссия сюжетной кампании станет частью многопользовательского режима на 32 игрока.
По данным инсайдеров, карта Avalon, изначально задуманная как арена для королевской битвы, теперь выступит в роли 12-й и заключительной миссии кампании. Некоторые её точки интереса появятся в ходе сюжетного прохождения (включая кооператив до 4 человек), но полный масштаб карты игроки увидят именно в финале.
Миссия, по описанию источников, будет напоминать шутеры с механикой экстракции: необходимо выполнять задания и покинуть зону, причём в случае гибели всего отряда прогресс персонажей будет потерян.
Такое объединение кампании и мультиплеера связано с новой системой полной интеграции прогресса во всех режимах — будь то кампания, сетевые сражения или зомби-режим, игроки смогут прокачивать оружие, персонажей и боевой пропуск.
Официальные подробности о Black Ops 7 раскроют 19 августа на шоу Gamescom Opening Night Live, включая презентацию мультиплеера и новые сведения о зомби-режиме.
Это надо быть каким-то сумасшедшим чтобы играть в компанию новых частей колды
а чего бы нет?по пассу прошел - удалил
Истину глаголите, мистер, по пассу прошел — удалил.
Какая хрень, боже
Надеюсь, это просто слух
Вроде так хотели сделать в бо4
М-да, трэш