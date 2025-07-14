Call of Duty: Black Ops 7 официально покажут на Gamescom 2025

Один из самых ожидаемых шутеров года — Call of Duty: Black Ops 7 — будет представлен в полном объеме на церемонии открытия Gamescom 2025. Об этом сообщил ведущий шоу Джефф Кили, пообещав «масштабное появление» игры на Opening Night Live, которая состоится уже в августе.

Хотя детали презентации пока держатся в секрете, фанаты ожидают новый кинематографический трейлер и полноценный геймплей, особенно с учётом того, что игра является прямым продолжением Black Ops 2 (2012). Это логичное развитие событий после тизера на Xbox Games Showcase в июне, где была лишь короткая демонстрация.

События Black Ops 7 развернутся в 2035 году, в мире, охваченном хаосом и психологической войной. Игра продолжит сюжетные линии Black Ops 2 и 6, возвращая в центр повествования Дэвида Мейсона и команду Black Ops. Их главная угроза — таинственный враг, который использует страх в качестве оружия.

Разработкой Black Ops 7 занимается студия Raven Software совместно с другими командами Activision. Ранее Raven попала в заголовки из-за сокращений персонала в структурах Xbox, но работа над игрой продолжается. Это вызывает дополнительный интерес — как команда справляется с вызовами и как это повлияло на развитие проекта.

Презентация Call of Duty на Gamescom — редкость. Обычно франшиза делает упор на собственные мероприятия или шоу Xbox. Выход на сцену Opening Night Live показывает амбиции проекта и желание Activision вернуть серию к вершинам после неоднозначных отзывов о предыдущих частях.

Gamescom Opening Night Live состоится 20 августа 2025 года. Именно там фанаты и получат первое масштабное представление Call of Duty: Black Ops 7, который должен выйти до конца года на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.