Call of Duty: Black Ops 7 получает загадочные тизеры с "The Guild" перед Gamescom

В преддверии мировой премьеры Call of Duty: Black Ops 7, которая состоится на церемонии Opening Night Live в рамках Gamescom на следующей неделе, фанаты серии начали находить загадочные промо-материалы, посвящённые вымышленной корпорации The Guild.

Новые тизеры включают официальный сайт Activision, рекламный ролик и билборды в Сан-Франциско. Согласно представленной легенде, The Guild — это технологический гигант, миссия которого заключается в «защите и улучшении жизни людей по всему миру» с помощью передовых технологий. На сайте можно увидеть изображения «роботов Гильдии», спасающих детей, оказывающих помощь беженцам и восстанавливающих разрушенные города.

Видео с сайта уже распространилось в соцсетях благодаря CharlieIntel, однако реакция фанатов оказалась неоднозначной. Некоторые пользователи раскритиковали стилистику и обвинили разработчиков в излишнем уходе в футуризм, сравнив проект с Advanced Warfare.

Интересно, что обсуждение тизеров совпало с ажиотажем вокруг Battlefield 6, чей открытый бета-тест побил рекорды Call of Duty по онлайну в Steam и собрал почти миллион зрителей на Twitch. Впервые за долгое время серия Battlefield может обойти своего главного конкурента по популярности.