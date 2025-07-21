Call of Duty: Black Ops 7 получил рейтинг "M" от ESRB

Будущая часть культовой серии шутеров, Call of Duty: Black Ops 7, получила официальный возрастной рейтинг от американской организации ESRB. Как и ожидалось, игра получила отметку “M” (Mature) — предназначена для игроков старше 17 лет.

Это уже давно стало традицией для серии: последний крупный выпуск Call of Duty, не получивший рейтинг “M”, вышел почти два десятилетия назад — это был Call of Duty 3 в 2006 году.

Однако вместе с оценкой ESRB опубликовала краткое описание причин, по которым игра получила данный рейтинг, и именно там скрываются интересные детали. Помимо ожидаемого упоминания насилия, сражений с использованием различного оружия и исполнения добивающих приемов, в описании упоминаются сюжетные элементы, ранее не раскрывавшиеся.

Согласно информации ESRB, в сюжетной кампании игрокам предстоит помешать некоему "технологическому магнату" захватить власть. При этом среди противников окажутся не только люди, но и роботы и загадочные существа, что может намекать на элементы научной фантастики или футуристические технологии в новой части.

Полноценная презентация Call of Duty: Black Ops 7 состоится 19 августа на Gamescom: Opening Night Live, где разработчики обещают раскрыть игру во всей красе.

На данный момент остается множество вопросов о том, в каком направлении Treyarch и Activision поведут новую главу серии Black Ops, но уже ясно: нас ждет как минимум необычная смесь кибертехнологий, интриг и привычного масштабного боевика.