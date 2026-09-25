Call of Duty: Black Ops 7 получила DOOM Event Pass - Палач Рока вышел на охоту за демонами

В Call of Duty: Black Ops 7 и Warzone стартовало временное событие DOOM Event Pass, приуроченное к хэллоуинскому сезону The Haunting. Оно объединяет обе игры с вселенной DOOM и позволяет открывать тематические награды за получение опыта в мультиплеере, Zombies, Endgame и Warzone.

Главной наградой премиальной ветки стал оператор Палач Рока для фракции JSOC. Вместе с ним можно получить облик Doom Guy, вдохновлённый классической версией героя, а также тематические предметы из DOOM, включая Crucible Blade и DOOM Shotgun. В бесплатной ветке среди наград присутствуют Roc 20mm, талисман Mini Slayer, эмблемы, стикеры и другие косметические предметы.

Roc 20mm при этом является не просто декоративным предметом: это полноценное специальное оружие с мощным 20-миллиметровым боеприпасом, сильной отдачей и низкой скорострельностью. Его также можно модифицировать, открыв дополнительные возможности по мере прокачки.

Прогресс события не привязан к одному режиму — опыт можно получать во всех четырёх поддерживаемых направлениях. Открытые награды можно использовать в соответствующих режимах, включая Warzone.

Таким образом, шестой сезон Black Ops 7 делает ставку на один из самых узнаваемых образов игровой индустрии: вместо очередного набора хэллоуинской косметики игрокам предлагают полноценного Doom Slayer и набор оружия в духе DOOM.