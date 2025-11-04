Call of Duty: Black Ops 7 получила специальный трейлер ПК-версии и окончательные системные требования

Call of Duty возвращается, чтобы подарить новый год захватывающего экшена в Black Ops 7, и для ПК-геймеров есть важная информация, с которой стоит ознакомиться перед покупкой.

Во-первых, для игры в Black Ops 7 на ПК требуются TPM 2.0 и Secure Boot в целях борьбы с хакерами и читерами, но это только начало. Как и для любой крупной новой игры 2025 года, существуют рекомендуемые и минимальные системные требования, которым должна соответствовать ваша игровая система для максимально плавной работы игры.

Системные требования

Минимальные

ОС: Windows 10 64-разрядная (последнее обновление)

Процессор: AMD Ryzen 5 1400 или Intel Core i5-6600

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: AMD Radeon RX 470 или NVIDIA GeForce GTX 970/1060 или Intel Arc A580

Видеопамять: 3 ГБ

Место на диске: SSD со 115 ГБ свободного места на момент запуска

Рекомендуемые

ОС: Windows 11 64-разрядная (последнее обновление)

Процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i7-6700K

Оперативная память: 12 ГБ

Видеокарта: AMD Radeon RX 6600XT или NVIDIA GeForce RTX 3060 или Intel Arc B580

Видеопамять: 8 ГБ

Место на диске: SSD со 115 ГБ свободного места на момент запуска

Ultra 4K