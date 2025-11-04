Call of Duty: Black Ops 7 получила специальный трейлер ПК-версии и окончательные системные требования

Call of Duty возвращается, чтобы подарить новый год захватывающего экшена в Black Ops 7, и для ПК-геймеров есть важная информация, с которой стоит ознакомиться перед покупкой.
Во-первых, для игры в Black Ops 7 на ПК требуются TPM 2.0 и Secure Boot в целях борьбы с хакерами и читерами, но это только начало. Как и для любой крупной новой игры 2025 года, существуют рекомендуемые и минимальные системные требования, которым должна соответствовать ваша игровая система для максимально плавной работы игры.
Системные требования
Минимальные
- ОС: Windows 10 64-разрядная (последнее обновление)
- Процессор: AMD Ryzen 5 1400 или Intel Core i5-6600
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 470 или NVIDIA GeForce GTX 970/1060 или Intel Arc A580
- Видеопамять: 3 ГБ
- Место на диске: SSD со 115 ГБ свободного места на момент запуска
Рекомендуемые
- ОС: Windows 11 64-разрядная (последнее обновление)
- Процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i7-6700K
- Оперативная память: 12 ГБ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 6600XT или NVIDIA GeForce RTX 3060 или Intel Arc B580
- Видеопамять: 8 ГБ
- Место на диске: SSD со 115 ГБ свободного места на момент запуска
Ultra 4K
- ОС: Windows 11 64-разрядная (последнее обновление)
- Процессор: AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i7-10700K
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 9070XT или NVIDIA GeForce RTX 4080/5070
- Видеопамять: 16 ГБ
- Место на диске: SSD со 115 ГБ свободного места на момент запуска
Какую франшизу загубили...
О ИГРа для даунов
Воо уже Activision начала продвигать "ОС: Windows 11 64-разрядная (последнее обновление)" в системных требованиях, а скоро и остальные Игровые Гиганты вслед за ними подтянутся, минимум 1 год максимум 2 года и всё ни Одна игра не будет поддерживаться Windows 10, так что господа мой вам совет пересаживайтесь на Windows 11 уже сейчас, чтобы привыкнуть к ней ибо чем раньше вы это сделаете тем лучше для вас это будет и это факт который не стоит отрицать никому, вот так вот.
Там разница только в меню и в требовании Secure Boot c fTPM. У меня Windows 11 запустилась даже на плате с чипсетом А320 2019 года. А все так орут как-будто что-то запредельное требуется.
ну и мешанина
здесь может лучше сюжетка чем у B6