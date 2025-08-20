Call of Duty: Black Ops 7 получит коды для сборок оружия и рекордное количество мастер-камо

Call of Duty: Black Ops 7, релиз которой назначен на 14 ноября, продолжает расширять возможности кастомизации и прогресса. Activision подтвердила сразу два важных нововведения: систему кодов для сборок оружия и рекордное количество мастер-камо.

В Black Ops 7 впервые появится возможность быстро делиться своими сборками. Каждая созданная конфигурация оружия теперь будет иметь уникальный код, который можно передать другу или сообществу. Другой игрок сможет ввести этот код у себя в меню и мгновенно получить идентичный билд — больше не нужно вручную копировать каждое крепление и прицел.

Эта функция, о которой рассказали в блоге PlayStation, наверняка станет популярной среди контент-мейкеров и игроков, публикующих лучшие билды на YouTube, TikTok и форумах. Пока остаётся вопрос, что произойдёт, если код содержит модули, ещё не открытые у игрока — будет ли сборка заблокирована или сохранена «на будущее».

Black Ops 7 также станет рекордсменом по количеству мастер-камо. В игре будет доступно 16 уникальных видов, включая впервые добавленные камуфляжи для кампании. Теперь прогресс в одиночном режиме — опыт, испытания и камо — будет напрямую переноситься в мультиплеер, зомби-режим и Warzone.

На старте доступно 30 видов оружия, каждое со своим набором испытаний. Для открытия мастер-камо игрокам предстоит выполнить все задания по оружию — это по-прежнему высшая точка гринда, показывающая мастерство и упорство. Кампания упростит процесс благодаря кооперативному прохождению (до 4 игроков), а основной прогресс по камо, как ожидается, будет сосредоточен в финальном режиме Avalon.

Activision обещает раскрыть больше деталей о мультиплеере на COD Next 30 сентября, а полноценный показ зомби-режима пройдёт в начале сентября.