Call of Duty: Black Ops 7 потребует включённый Secure Boot для запуска на ПК

Компания Activision подтвердила, что на ПК для запуска Call of Duty: Black Ops 7 будет обязательным наличие включённой функции Secure Boot. Это требование вступает в силу уже с 5-го сезона Black Ops 6, стартующего 7 августа.
Secure Boot — это функция безопасности Windows 10 и 11, предотвращающая запуск неподтверждённого программного обеспечения на этапе загрузки системы. В случае с Call of Duty, она призвана усилить защиту от читеров, особенно тех, кто использует запрещённые внешние устройства и низкоуровневые хаки.
«Secure Boot делает невозможным вмешательство в игру на уровне оборудования и позволяет античит-системе RICOCHET работать в более защищённой среде», — пояснили разработчики.
- Без включённого Secure Boot вы не сможете играть ни в BO6 (с сезона 5), ни в BO7 после его выхода.
- Учитывая, что активация Secure Boot зависит от модели материнской платы, процесс может вызвать сложности у многих пользователей.
- Activision уже опубликовала инструкцию для тех, кто не знает, как включить функцию в BIOS/UEFI.
Кроме того, разработчики сообщили о внедрении новых инструментов для борьбы с бустингом и нечестной игрой в рейтинговых режимах Warzone и мультиплеере. Также были заблокированы 22 человека, занимавшихся созданием и распространением читов.
ПК-геймеры привыкли ковыряться в настройках, пресетах, драйверах, оверлеях и прочей дряни, вот и в биосе поковыряются. Что только не сделают для того чтобы игра... запустилась. Всё по канонам ПК-гейминга
Проблема игр, где есть онлайн составляющая, пока только баттлы наверно
Щас ничего не мешает мне запустить игру, поставить разом пресет настроек и играть, как и консольщикам, которым тоже теперь надо пресет графики выбирать кстати, о чём почему то никто в пример не приводит
та же ситуация будет как и с battlefield 2042, будет защита от честных игроков и от воздуха, тк читеры обойдут это как обычно
где вы были раньше? чет новая батла начала таким заниматься, так её злобный брат близнец решил повторить, ох уж этот Black cocks 7
Фанатик баттлы негодует 😂
Хз, никогда не был фанатом батлы и колды, но ок
Вот удивляюсь, XMP легко включить, а вот Secure Boot боятся. Пф, в пару кликов нажал и всё, больше ничего не надо. Вы чего ребят, программисты блэин)
И что, даже если я чисто в сюжетку сунусь, меня эта фигня не пропустит?
уже 4 года включен
Следующая версия потребует принести "Клятва верности флагу"
Лол. Пекари рабы как обычно стерпят, сглотнут и полезут в биос.