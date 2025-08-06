Call of Duty: Black Ops 7 потребует включённый Secure Boot для запуска на ПК

Компания Activision подтвердила, что на ПК для запуска Call of Duty: Black Ops 7 будет обязательным наличие включённой функции Secure Boot. Это требование вступает в силу уже с 5-го сезона Black Ops 6, стартующего 7 августа.

Secure Boot — это функция безопасности Windows 10 и 11, предотвращающая запуск неподтверждённого программного обеспечения на этапе загрузки системы. В случае с Call of Duty, она призвана усилить защиту от читеров, особенно тех, кто использует запрещённые внешние устройства и низкоуровневые хаки.

«Secure Boot делает невозможным вмешательство в игру на уровне оборудования и позволяет античит-системе RICOCHET работать в более защищённой среде», — пояснили разработчики.

Без включённого Secure Boot вы не сможете играть ни в BO6 (с сезона 5), ни в BO7 после его выхода.

Учитывая, что активация Secure Boot зависит от модели материнской платы, процесс может вызвать сложности у многих пользователей.

Activision уже опубликовала инструкцию для тех, кто не знает, как включить функцию в BIOS/UEFI.

Кроме того, разработчики сообщили о внедрении новых инструментов для борьбы с бустингом и нечестной игрой в рейтинговых режимах Warzone и мультиплеере. Также были заблокированы 22 человека, занимавшихся созданием и распространением читов.