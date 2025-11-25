Call of Duty: Black Ops 7 прокачивает мультиплеер: новые карты, события и восемь режимов

Первый сезон Call of Duty: Black Ops 7 стартует 4 декабря и обещает стать одним из самых насыщенных в історії серии. Игроков ждёт не только свежий контент для мультиплеера и новые зоны для режима Zombies, но и настоящий режимный фейерверк — в игру добавят восемь новых форматов, шесть из которых останутся навсегда.

Согласно официальному блогу Call of Duty, в Black Ops 7 появятся сразу шесть постоянных мультиплеерных режимов: классические любимцы Prop Hunt, Gun Game, One in the Chamber и Sticks and Stones, а также два новых формата. Главным дебютом стал Takeover — динамичная смесь Domination и Headquarters. Игроки борются за контроль над тремя нейтральными точками, а после полного захвата всех зон система перемещает их в новый район карты, поддерживая высокий темп матчей.

Помимо этого, сезон добавит два временных режима, приуроченных к празднованию CODMAS. Holiday Havoc — хаотичное праздничное событие, где стандартные режимы становятся веселее за счёт бонусов: быстрой регенерации, ускоренного движения и увеличенной высоты прыжков. Второй режим, Snowfight, предлагает снежные дуэли без возможности возрождения — игроки устраняют друг друга меткими бросками снежков.

Помимо режимов, сезон принесёт дополнительный контент для сборок — например, Deadeye Drone, доступный как награда за еженедельные испытания.

Black Ops 7 продолжает традицию впечатляющих сезонных обновлений, расширяя игру новыми картами, оружием и косметикой, ровно так, как привыкли фанаты Call of Duty. Первый сезон обещает стать идеальным стартом для долгосрочной поддержки и новых рекордов популярности.