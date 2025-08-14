Call of Duty: Black Ops 7 пугает мрачным будущим в новом трейлере

Activision продолжает интриговать фанатов, представив загадочную организацию The Guild, которая получила собственный тизер и сайт. События Call of Duty: Black Ops 7 развернутся на десять лет вперёд — в мире, балансирующем на грани катастрофы из-за психологической войны и цепочки глобальных конфликтов.

В видео The Guild позиционирует себя как защитника будущего, обещая, что «вместе мы не будем бояться завтрашнего дня». Но за громкими лозунгами скрываются тревожные образы — дроны, камеры наблюдения и всевидящий искусственный интеллект, подслушивающий разговоры пользователей.

Судя по всему, в игровом мире Black Ops 7 эта корпорация станет влиятельным техногигантом, который либо действительно защищает человечество, либо лишь прикрывает свои истинные цели.

Больше информации о проекте обещают уже на следующей неделе в рамках gamescom. Новый трейлер покажут на церемонии открытия, а значит, ждать раскрытия тайн The Guild осталось недолго.