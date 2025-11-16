Call of Duty: Black Ops 7 рухнула до 1,7 балла от игроков на Metacritic - при этом критики ставят игре 84/100

Call of Duty: Black Ops 7 столкнулась с лавиной негативных пользовательских отзывов: рейтинг игры по мнению пользователей Metacritic обвалился до 1.7 балла, что делает её самым низкооценённым проектом во всей истории серии Call of Duty. Сотни отрицательных рецензий обрушились на игру в первые дни после релиза, и большинство из них направлено на сюжетную кампанию и требование постоянного подключения к сети.

При этом рейтинг на основе рецензий прессы Call of Duty: Black Ops 7 резко контрастирует с пользовательским — на данный момент он держится на уровне 84/100, что значительно выше, чем у многих последних игр франшизы. Пока продолжают выходить новые обзоры от изданий, но уже сейчас видно, что пресса и игроки смотрят на проект совершенно по-разному.

Основные жалобы игроков касаются слабой кампании, которую многие считают хуже даже критиковавшейся Modern Warfare 3 (2023). Кроме того, пользователи недовольны «абсурдными» моментами вроде гигантских зомби-боссов и летающих мачете, а также обязательным онлайн-подключением даже в одиночной игре.

Большинство пользовательских оценок — 0 или 1 балл, что указывает на масштабный ревью-бомбинг. Однако масштаб недовольства выходит за рамки обычной кампании негативных отзывов — обсуждение Black Ops 7 в сети сейчас одно из самых бурных в серии.

Предыдущий антирекорд принадлежал Modern Warfare 3 с оценкой 2.3, но Call of Duty: Black Ops 7 опустилась ещё ниже. При этом пресса оценивает игру в разы положительнее — разрыв между мнением игроков и критиков стал одним из главных инфоповодов вокруг релиза.

Call of Duty: Black Ops 7 задумывалась как духовное продолжение Black Ops 2, но пока реакция комьюнити демонстрирует резкое расхождение ожиданий и результата.