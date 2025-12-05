Call of Duty: Black Ops 7 стала самой продаваемой игрой ноября в PS Store

Call of Duty: Black Ops 7 доминировал в продажах PlayStation Store в ноябре, возглавив чарты как в Северной Америке, так и в Европе. Последняя часть серии шутеров от Activision потеснила Battlefield 6, который занимал первое место в рейтинге в октябре.
Однако не только Black Ops 7 добился успеха: другие недавние релизы также продемонстрировали высокие коммерческие показатели. ARC Raiders занял второе место в США и Канаде, а в Европе — третье. Dispatch занял впечатляющее третье место в Северной Америке и пятое — в европейских чартах.
В то же время Battlefield 6, несмотря на потерю лидерства, продолжает демонстрировать стабильные показатели, оставаясь на четвертом месте во многих регионах, что свидетельствует о том, что игра DICE сохраняет свою популярность и после первых недель после релиза.
Среди других интересных моментов можно отметить Ghost of Yōtei, входящую в американский топ-10, а также такие вечные хиты, как Grand Theft Auto V и Minecraft, продолжающие занимать высокие позиции во всех рейтингах спустя годы после своего релиза.
Что касается PS4, то здесь ситуация выглядит иначе: Red Dead Redemption 2 доминирует как в Северной Америке, так и в Европе, а Call of Duty: Black Ops 7 занимает только третье место в США и Канаде, а в Европе — 14-е, что отражает более высокую популярность игры на платформах нового поколения.
Список 20 самых продаваемых игр в PS Store:
PS5 – США и Канада:
- Call of Duty: Black Ops 7
- ARC Raiders
- Dispatch
- Battlefield 6
- NBA 2K26
- EA SPORTS FC 26
- EA SPORTS Madden NFL 26
- Grand Theft Auto V
- Ghost of Yōtei
- Minecraft
- EA SPORTS College Football 26
- Marvel’s Spider-Man 2
- Clair Obscur: Expedition 33
- MLB The Show 25
- Forza Horizon 5
- UFC 5
- Mortal Kombat 1
- The Outer Worlds 2
- It Takes Two
- Hogwarts Legacy
PS5 – Европа:
- Call of Duty: Black Ops 7
- EA SPORTS FC 26
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Dispatch
- Grand Theft Auto V
- UFC 5
- Minecraft
- The Witcher 3: Wild Hunt
- INAZUMA ELEVEN: Victory Road
- Forza Horizon 5
- It Takes Two
- Hogwarts Legacy
- Clair Obscur: Expedition 33
- NBA 2K26
- Ghost of Yōtei
- Marvel’s Spider-Man 2
- Football Manager 26 Console
- Anno 117: Pax Romana
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
PS4 – США и Канада:
- Red Dead Redemption 2
- Batman: Arkham Knight
- Call of Duty: Black Ops 7
- A Way Out
- Grand Theft Auto V
- Red Dead Redemption
- The Forest
- Minecraft
- theHunter: Call of the Wild
- Middle-earth: Shadow of War
- EA SPORTS FC 26
- UNCHARTED The Nathan Drake Collection
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series
- STAR WARS Battlefront II
- Cuphead
- Mortal Kombat X
- Far Cry Primal
- Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
- Unravel Two
- Assassin’s Creed Odyssey
PS4 – Европа:
- Red Dead Redemption 2
- EA SPORTS FC 26
- A Way Out
- Unravel Two
- The Forest
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- Batman: Arkham Knight
- Assassin’s Creed Syndicate
- Need for Speed Heat
- Assassin’s Creed Origins
- Hogwarts Legacy
- Assassin’s Creed Odyssey
- Call of Duty: Black Ops 7
- Uncharted: The Nathan Drake Collection
- Middle-earth: Shadow of War
- Far Cry Primal
- Mafia: Trilogy
- Red Dead Redemption
- Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
