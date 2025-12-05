ЧАТ ИГРЫ
Call of Duty: Black Ops 7 14.11.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
4.1 210 оценок

Call of Duty: Black Ops 7 стала самой продаваемой игрой ноября в PS Store

Gruz_ Gruz_

Call of Duty: Black Ops 7 доминировал в продажах PlayStation Store в ноябре, возглавив чарты как в Северной Америке, так и в Европе. Последняя часть серии шутеров от Activision потеснила Battlefield 6, который занимал первое место в рейтинге в октябре.

Однако не только Black Ops 7 добился успеха: другие недавние релизы также продемонстрировали высокие коммерческие показатели. ARC Raiders занял второе место в США и Канаде, а в Европе — третье. Dispatch занял впечатляющее третье место в Северной Америке и пятое — в европейских чартах.

В то же время Battlefield 6, несмотря на потерю лидерства, продолжает демонстрировать стабильные показатели, оставаясь на четвертом месте во многих регионах, что свидетельствует о том, что игра DICE сохраняет свою популярность и после первых недель после релиза.

Среди других интересных моментов можно отметить Ghost of Yōtei, входящую в американский топ-10, а также такие вечные хиты, как Grand Theft Auto V и Minecraft, продолжающие занимать высокие позиции во всех рейтингах спустя годы после своего релиза.

Что касается PS4, то здесь ситуация выглядит иначе: Red Dead Redemption 2 доминирует как в Северной Америке, так и в Европе, а Call of Duty: Black Ops 7 занимает только третье место в США и Канаде, а в Европе — 14-е, что отражает более высокую популярность игры на платформах нового поколения.

Список 20 самых продаваемых игр в PS Store:

Спойлер

PS5 – США и Канада:

  1. Call of Duty: Black Ops 7
  2. ARC Raiders
  3. Dispatch
  4. Battlefield 6
  5. NBA 2K26
  6. EA SPORTS FC 26
  7. EA SPORTS Madden NFL 26
  8. Grand Theft Auto V
  9. Ghost of Yōtei
  10. Minecraft
  11. EA SPORTS College Football 26
  12. Marvel’s Spider-Man 2
  13. Clair Obscur: Expedition 33
  14. MLB The Show 25
  15. Forza Horizon 5
  16. UFC 5
  17. Mortal Kombat 1
  18. The Outer Worlds 2
  19. It Takes Two
  20. Hogwarts Legacy

PS5 – Европа:

  1. Call of Duty: Black Ops 7
  2. EA SPORTS FC 26
  3. ARC Raiders
  4. Battlefield 6
  5. Dispatch
  6. Grand Theft Auto V
  7. UFC 5
  8. Minecraft
  9. The Witcher 3: Wild Hunt
  10. INAZUMA ELEVEN: Victory Road
  11. Forza Horizon 5
  12. It Takes Two
  13. Hogwarts Legacy
  14. Clair Obscur: Expedition 33
  15. NBA 2K26
  16. Ghost of Yōtei
  17. Marvel’s Spider-Man 2
  18. Football Manager 26 Console
  19. Anno 117: Pax Romana
  20. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

PS4 – США и Канада:

  1. Red Dead Redemption 2
  2. Batman: Arkham Knight
  3. Call of Duty: Black Ops 7
  4. A Way Out
  5. Grand Theft Auto V
  6. Red Dead Redemption
  7. The Forest
  8. Minecraft
  9. theHunter: Call of the Wild
  10. Middle-earth: Shadow of War
  11. EA SPORTS FC 26
  12. UNCHARTED The Nathan Drake Collection
  13. The Walking Dead: The Telltale Definitive Series
  14. STAR WARS Battlefront II
  15. Cuphead
  16. Mortal Kombat X
  17. Far Cry Primal
  18. Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
  19. Unravel Two
  20. Assassin’s Creed Odyssey

PS4 – Европа:

  1. Red Dead Redemption 2
  2. EA SPORTS FC 26
  3. A Way Out
  4. Unravel Two
  5. The Forest
  6. Grand Theft Auto V
  7. Minecraft
  8. Batman: Arkham Knight
  9. Assassin’s Creed Syndicate
  10. Need for Speed Heat
  11. Assassin’s Creed Origins
  12. Hogwarts Legacy
  13. Assassin’s Creed Odyssey
  14. Call of Duty: Black Ops 7
  15. Uncharted: The Nathan Drake Collection
  16. Middle-earth: Shadow of War
  17. Far Cry Primal
  18. Mafia: Trilogy
  19. Red Dead Redemption
  20. Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
6
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
MNM 777
6
Юрий Пенкин

т.е. сонибои от ноугеймса начинают скупать мусор с иксбокса? ладно по подписке попробовать у майков, но чтобы покупать - это клиника, видимо фил не зря сделал ставку на этих умолишённых

4
AdriftDylan

Вчера пишут игра провалилась и вся серия может быть закрыта,сегодня самая продаваемая.Вы уж определитесь кто врёт.

2
DemandingRufus

Люди продолжают есть это хрючево. Им откровенную нейронку выкакали, но они всё равно несут издателю деньги, как зомби.

1
PersistentChianti

От нейронки там на момент выхода было всего 6 визиток. Если так не любишь нейронки, то тогда попрощайся с играми ведь она теперь в каждом проекте как в БФ6 или Арк райдерс.

1
Contriver

Зато сколько заголовков про провал колды было)

1
Пользователь ВКонтакте

Звучит как влажный сон издателя 🗿 // Артур Болодьян