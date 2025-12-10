Call of Duty: Black Ops 7 станет временно бесплатной на следующей неделе

Activision объявили, что на следующей неделе игроки смогут опробовать Call of Duty: Black Ops 7 бесплатно во время "бесплатных выходных" на всех платформах.

Без какой-либо платы можно будет поиграть в режимы мультиплеер и зомби, однако если вы захотите опробовать сюжетную кампанию игры во всей ее трансцендентной красоте - за игру все таки придется заплатить. Также на время "бесплатных выходных" все игроки смогут зарабатывать опыт для увеличения уровня в игре в двойном объеме. Сколько продлятся "бесплатные выходные" - неизвестно.

Call of Duty: Black Ops 7 вышла всего пару недель назад на всех актуальных платформах PlayStation, Xbox а также PC. Игра получила положительные отзывы от критиков, однако сами игроки остались от нее далеко не в восторге.