Call of Duty: Black Ops 7 стартовала на всех платформах и сразу вошла в Game Pass

14 ноября 2025 года состоялся мировой релиз Call of Duty: Black Ops 7 — новой части легендарной серии шутеров. Игра вышла на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One, а также стала доступна в Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass с первого дня.

Несмотря на отсутствие официального издания в России, разработчики добавили в игру русские субтитры и текстовый перевод интерфейса. Для установки на ПК пользователям необходимо соответствовать актуальным системным требованиям, среди которых — обязательная поддержка TPM 2.0 и включённый Secure Boot.

Black Ops 7 предлагает игрокам кооперативную сюжетную кампанию, расширенный эндгейм, крупный мультиплеер с самым масштабным стартовым сезоном в истории серии и традиционный зомби-режим.

Многие фанаты смогли опробовать игру раньше официального релиза, сменив регион на Новую Зеландию. Благодаря этому в сети уже появилось множество роликов и первых впечатлений — особое внимание привлёк сюжет, вызвавший оживлённые обсуждения в сообществе.