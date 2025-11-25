Call of Duty: Black Ops 7 стартовала в Японии с рекордно низкими продажами

Журнал Famitsu опубликовал свежие данные по физическим продажам игр в Японии, и старт Call of Duty: Black Ops 7 оказался самым слабым в истории серии на местном рынке - менее 15 тысяч проданных копий.

На PS5 было продано 12,3 тысяч копий, а на PS4 - менее 1,8 тысячи копий. Версии для Xbox в Японии традиционно почти не продаются, а данных по PC нет. Предыдущая часть серии стартовала в Японии с показателем более 32 тысяч копий, а рекордсменом остаётся Call of Duty: Black Ops 2, которая продалась на старте тиражом в 245 тысяч.

Официальных данных о продажах Call of Duty: Black Ops 7 нет. По предварительным оценкам, по состоянию на начало ноября 2025 года самым продаваемым шутером года являлась Battlefield 6.