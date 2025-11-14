Call of Duty: Black Ops 7 стартует с высоких оценок - шутер обошёл Battlefield 6 и стал одним из лучших в серии

Первые рецензии на Call of Duty: Black Ops 7 начали появляться в сети, и старт для новой части оказался более чем удачным. На Metacritic проект набрал 84 балла, что позволяет ему обойти показатель недавнего конкурента Battlefield 6 (83 балла) и занять вторую строчку среди самых высокооценённых игр подсерии Black Ops.

До абсолютного лидера — оригинального Black Ops со средней оценкой 87 — проекту не хватает всего трёх баллов. Остальные части серии традиционно удерживаются в диапазоне от 81 до 83, исключением остаётся лишь Black Ops Cold War, зафиксировавший самый низкий рейтинг — 76.

Стоит отметить, что итоговая оценка Black Ops 7 пока основана всего на девяти обзорах, и крупные издания ещё не опубликовали свои вердикты. Поэтому рейтинг может измениться в ближайшие дни.

Игру вновь разрабатывали студии Treyarch и Raven Software: первая отвечает за мультиплеерные режимы и культовые зомби-сражения, тогда как Raven занималась одиночной кампанией и параллельно продолжает поддержку Warzone.

Call of Duty: Black Ops 7 уже доступна на всех платформах.