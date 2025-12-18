Call of Duty: Black Ops 7 уже получила первую крупную скидку в размере 30% - всего спустя месяц после релиза

Судя по всему, дела с продажами у Call of Duty: Black Ops 7 идут хуже, чем того хотела бы Microsoft: игра уже получила свою первую крупную скидку.
Call of Duty: Black Ops 7 в Steam получила скидку в размере 30% всего спустя месяц после релиза игры. Примечательно, что предыдущая игра в серии, Call of Duty: Black Ops 6, спустя месяц получила лишь 15% скидку, а 30% - лишь через три месяца после релиза.
Скидка действует до сегодняшнего вечера.
Так сделали бы нормальную сюжетку уровня BO2 или Cold War и нормально бы игра продалась. А то склепали какой-то какеш нейронкой. В сюжете даже ботов-союзников нет, а только их голоса! Настолько им было похер на игроков. У бедной инди студии Activision нет таких денег, чтобы рисовать можельки союзников и делать нормальные сюжеты, а не набор шизофазоида за 70 баксов.
Подожду на торрентах бесплатно.Я ещё и те четыре части не все прошел,которые летом взломали,Блек Опс 6 и Модерн Варфейр 1.2.3