Call of Duty: Black Ops 7 возглавила продажи в США в январе 2026 года

Аналитическая компания Circana опубликовала свежий отчёт по игровому рынку США за январь 2026 года. Лидером среди премиальных релизов второй месяц подряд стала Call of Duty: Black Ops 7 от Activision.

Шутер уже занимал первое место в декабре 2025-го, однако по итогам всего года уступил Battlefield 6 в общем зачёте. В январе ситуация изменилась: Battlefield 6 опустилась на пятую строчку, что аналитики связывают с паузой в контентной поддержке — второй сезон стартовал лишь недавно.

Второе место сохранила NBA 2K26, на третью позицию поднялась Madden NFL 26, а Minecraft улучшила результат, переместившись с восьмого на четвёртое место. Существенных перестановок в первой пятёрке не произошло, однако в топ-10 отметился неожиданный рывок: Final Fantasy VII Remake взлетела с 225-й позиции на девятую после релиза на Nintendo Switch 2 и Xbox Series X/S.

Также в чартах выделилась Code Vein 2, которая, по данным по ПК-сегменту, стала самой продаваемой игрой месяца на персональных компьютерах в США. В общем рейтинге новинка не попала в первую десятку, но закрепилась в верхней части списка.

Интересно, что в топ-20 вернулась Fallout 4, заняв 20-е место после 68-й позиции в декабре. Возрождение интереса к игре связывают с ростом популярности франшизы в целом.

В целом расходы американских потребителей на видеоигры в январе выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными драйверами стали подписочные сервисы и продажи оборудования. Траты на «железо» увеличились сразу на 16% год к году, а самыми продаваемыми консолями месяца стали PlayStation 5 и Nintendo Switch 2.

Февраль обещает быть не менее насыщенным: на рынке уже отметилась Nioh 3, а впереди релиз Resident Evil Requiem. Аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы борьба за лидерство в чартах может заметно обостриться.