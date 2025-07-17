Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября и станет самой поздней премьерой в истории серии

Похоже, долгожданный Call of Duty: Black Ops 7 выйдет в середине ноября, а не в октябре, как предполагалось ранее. Об этом сообщил известный инсайдер TheGhostOfHope, ссылаясь на собственные источники, близкие к разработке.

Если утечка подтвердится, релиз Black Ops 7 состоится 14 ноября 2025 года — на три недели позже выхода Black Ops 6, который увидел свет 25 октября 2024 года. При этом игра может установить новый рекорд как самая поздно вышедшая игра основного цикла Call of Duty, опередив по задержке даже Black Ops Cold War, релиз которой состоялся 13 ноября 2020-го.

Официально Activision пока не называет дату релиза, но полное раскрытие игры ожидается на Gamescom Opening Night Live 2025, где фанаты могут увидеть новый трейлер, информацию о бете и, возможно, подтверждение даты выхода.

Также сообщается, что масштабное мероприятие Call of Duty NEXT состоится в конце сентября в Лас-Вегасе. Именно там блогерам, стримерам и журналистам дадут возможность впервые поиграть в Black Ops 7. После этого будет проведён открытый бета-тест.

Серия Call of Duty традиционно выходит в первые две недели ноября, чтобы максимально использовать рождественский и праздничный сезон продаж. Однако, если Black Ops 7 действительно выйдет 14 ноября, это станет исключением из правил — и потенциальным вызовом для маркетинга Activision.

Call of Duty: Black Ops 7 разрабатывается студией Treyarch и, по слухам, будет посвящён событиям времен начала 1990-х годов, затрагивая постхолодновоенную эпоху и конфликты новой геополитической реальности.