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Call of Duty: Black Ops 7 TBA
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
5.7 32 оценки

Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября и станет самой поздней премьерой в истории серии

IKarasik IKarasik

Похоже, долгожданный Call of Duty: Black Ops 7 выйдет в середине ноября, а не в октябре, как предполагалось ранее. Об этом сообщил известный инсайдер TheGhostOfHope, ссылаясь на собственные источники, близкие к разработке.

Если утечка подтвердится, релиз Black Ops 7 состоится 14 ноября 2025 года — на три недели позже выхода Black Ops 6, который увидел свет 25 октября 2024 года. При этом игра может установить новый рекорд как самая поздно вышедшая игра основного цикла Call of Duty, опередив по задержке даже Black Ops Cold War, релиз которой состоялся 13 ноября 2020-го.

Официально Activision пока не называет дату релиза, но полное раскрытие игры ожидается на Gamescom Opening Night Live 2025, где фанаты могут увидеть новый трейлер, информацию о бете и, возможно, подтверждение даты выхода.

Также сообщается, что масштабное мероприятие Call of Duty NEXT состоится в конце сентября в Лас-Вегасе. Именно там блогерам, стримерам и журналистам дадут возможность впервые поиграть в Black Ops 7. После этого будет проведён открытый бета-тест.

Серия Call of Duty традиционно выходит в первые две недели ноября, чтобы максимально использовать рождественский и праздничный сезон продаж. Однако, если Black Ops 7 действительно выйдет 14 ноября, это станет исключением из правил — и потенциальным вызовом для маркетинга Activision.

Call of Duty: Black Ops 7 разрабатывается студией Treyarch и, по слухам, будет посвящён событиям времен начала 1990-х годов, затрагивая постхолодновоенную эпоху и конфликты новой геополитической реальности.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Merelone

Вроде недавно 6ую часть покупал, а тут уже 7ая. Либо время быстро летит, либо конвейер как у Xiaomi

4
K0t Felix

Так то время быро летит. Тут решили два года подряд выпускать игры одной подсерии

1
Danny Lamb
либо конвейер

Да, ну у них там разные части делают разные внутренние студии, а мультиплеер делают и поддерживают другие внутренние студии. Black Ops 6 вышла в самом конце октября 24 года.

1
gameplaynostalgia

Катастрофа какая.. Как же мы жили без этой информации

2
lowkek

Буквально на следующий день, как у меня заканчивается подписка, которую не хотелось бы продлевать

1
Мясо с майонезом

разработчики втянулись в тренд овервотча и теперь крупный патч это отдельное название ?

1
Wordingofspay

Раньше хоть порядок быль, через год менялись, сейчас вообще ппц, сначала MW2 и MW3 подряд, теперь BO6 и BO7,

Freund Benno
Однако, если Black Ops 7 действительно выйдет 14 ноября, это станет исключением из правил — и потенциальным вызовом для маркетинга Activision.

Что за чушь? вторая половина ноября самый пик продаж, а потом рождество в декабре