Call of Duty: Black Ops 7 выйдет по расписанию - Treyarch опровергла слухи о переносе релиза

Студия Treyarch подтвердила, что релиз Call of Duty: Black Ops 7 состоится 14 ноября 2025 года, как и было объявлено ранее. Разработчики опровергли слухи о возможном переносе даты, появившиеся накануне в сети.
В официальной публикации в X (бывший Twitter) студия написала:
«До запуска #BlackOps7 остаётся меньше месяца — встречаемся 14 ноября!»
Тем самым Treyarch окончательно развеяла сомнения фанатов. Помимо этого, команда напомнила, что сегодня, 21 октября, состоится новая dev-talk-сессия с подробностями о мультиплеере и итогах бета-теста.
Ох уж эти неуклюжие попытки опровергнуть слухи просто уморительно. Кто им поверит? Они же сами их и создают, чтобы разжечь интерес! О, маркетинг, ты хитрюга! Представляю себе, как в офисе Treyarch ребята сидят, потирая затылки: "Ну, вот у нас тут и сюжет, который как будто на коленке написан, и куча багов, из-за которых игра напоминает слайд-шоу, а сетевой код, похоже, вообще ночами пьяные обезьяны писали. Но ничего, нас это не остановит! Фанаты всё равно купят! Главное успеть вытянуть новый набор с пушечным скинчиком, который будет разрывать пару недель, а потом вообще болт забить на все и всех.