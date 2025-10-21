Call of Duty: Black Ops 7 выйдет по расписанию - Treyarch опровергла слухи о переносе релиза

Студия Treyarch подтвердила, что релиз Call of Duty: Black Ops 7 состоится 14 ноября 2025 года, как и было объявлено ранее. Разработчики опровергли слухи о возможном переносе даты, появившиеся накануне в сети.

В официальной публикации в X (бывший Twitter) студия написала:

«До запуска #BlackOps7 остаётся меньше месяца — встречаемся 14 ноября!»

Тем самым Treyarch окончательно развеяла сомнения фанатов. Помимо этого, команда напомнила, что сегодня, 21 октября, состоится новая dev-talk-сессия с подробностями о мультиплеере и итогах бета-теста.