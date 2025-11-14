Call of Duty: Black Ops 7 вышла напичканная ИИ-контентом, и вновь разожгла споры о её цене в 70 долларов

Выход Call of Duty: Black Ops 7 вновь вызвал разгорающуюся в сообществе полемику: всё более широкое использование графики, созданной ИИ. Даже будучи одной из самых прибыльных франшиз в индустрии, Activision вкладывала значительные средства в визуальную составляющую, создаваемую ИИ, и это не осталось незамеченным игроками.

В последние годы франшиза уже демонстрировала признаки зависимости от этих инструментов. В Modern Warfare 3 (2023) в платный косметический набор была включена сгенерированная ИИ визитка, а Black Ops 6 стала объектом критики после того, как фанаты обнаружили, что у «зомби-Санты» в игре шесть пальцев. Теперь, с выходом Black Ops 7, ситуация, похоже, значительно ухудшилась.

Игроки, уже опробовавшие игру, сообщают, что элементы, сгенерированные ИИ, встречаются практически в каждом углу: плакаты, разбросанные по карте, размытые детали декораций и впечатляющее количество визиток с типичным для современных инструментов генерации.

Многие изображения выдержаны в стиле «типичного аниме Ghibli», который в последнее время заполонил социальные сети, а некоторые композиции выделяются своей абсурдностью, например, рыцарь, шлем которого кусает рыба, на глазах у жителей деревни.

Больше всего сообщество беспокоит тот факт, что всё это происходит в игре стоимостью 70 долларов, принадлежащей франшизе, ежегодно приносящей более миллиарда долларов. Несмотря на это, Activision решила заменить значительное количество иллюстраторов автоматизированными инструментами.

Страница игры в Steam чётко демонстрирует это, предупреждая, что «внутриигровые ресурсы были разработаны с использованием инструментов генеративного ИИ». Даже самые престижные награды не избежали этого. Престижные значки, традиционно считающиеся в Call of Duty символами статуса, также демонстрируют явные признаки использования ИИ.

Реакция игроков поднимает повторяющийся вопрос: если самая известная и прибыльная игра в мире экономит даже на базовых иллюстрациях, то за что же платит потребитель, тратя 70 долларов?

Для многих Call of Duty: Black Ops 7 представляет собой шаг вперёд в тревожной тенденции, когда стремление к экономии превалирует над качеством, предоставляемым публике.