ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty: Black Ops 7 14.11.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
4.5 156 оценок

Call of Duty: Black Ops 7 вышла напичканная ИИ-контентом, и вновь разожгла споры о её цене в 70 долларов

monk70 monk70

Выход Call of Duty: Black Ops 7 вновь вызвал разгорающуюся в сообществе полемику: всё более широкое использование графики, созданной ИИ. Даже будучи одной из самых прибыльных франшиз в индустрии, Activision вкладывала значительные средства в визуальную составляющую, создаваемую ИИ, и это не осталось незамеченным игроками.

В последние годы франшиза уже демонстрировала признаки зависимости от этих инструментов. В Modern Warfare 3 (2023) в платный косметический набор была включена сгенерированная ИИ визитка, а Black Ops 6 стала объектом критики после того, как фанаты обнаружили, что у «зомби-Санты» в игре шесть пальцев. Теперь, с выходом Black Ops 7, ситуация, похоже, значительно ухудшилась.

Игроки, уже опробовавшие игру, сообщают, что элементы, сгенерированные ИИ, встречаются практически в каждом углу: плакаты, разбросанные по карте, размытые детали декораций и впечатляющее количество визиток с типичным для современных инструментов генерации.

Многие изображения выдержаны в стиле «типичного аниме Ghibli», который в последнее время заполонил социальные сети, а некоторые композиции выделяются своей абсурдностью, например, рыцарь, шлем которого кусает рыба, на глазах у жителей деревни.

Больше всего сообщество беспокоит тот факт, что всё это происходит в игре стоимостью 70 долларов, принадлежащей франшизе, ежегодно приносящей более миллиарда долларов. Несмотря на это, Activision решила заменить значительное количество иллюстраторов автоматизированными инструментами.

Страница игры в Steam чётко демонстрирует это, предупреждая, что «внутриигровые ресурсы были разработаны с использованием инструментов генеративного ИИ». Даже самые престижные награды не избежали этого. Престижные значки, традиционно считающиеся в Call of Duty символами статуса, также демонстрируют явные признаки использования ИИ.

Реакция игроков поднимает повторяющийся вопрос: если самая известная и прибыльная игра в мире экономит даже на базовых иллюстрациях, то за что же платит потребитель, тратя 70 долларов?

Для многих Call of Duty: Black Ops 7 представляет собой шаг вперёд в тревожной тенденции, когда стремление к экономии превалирует над качеством, предоставляемым публике.

34
25
Комментарии:  25
Ваш комментарий
BAZKIN

Да там будто всю сюжетку ИИ сгенерировал

10
kolinmah

Че, опять наркомания галимая?)

BAZKIN kolinmah

Нечто, сшитое из лора 2 части и мультиплеера

1
Malkavian_1017

Для таких индивидуумов, как данный автор - про это указано на странице игры.

6
Олег Шандер

Там написано "некоторых", но по всей видимости нужно было писать "всех внутриигровых материалов". А так снова развели людей на бабосики

3
JustA_NiceGuy

А ведь проблема не в ИИ, а в рукожопых кто всё это генерировал. Ну можно ведь сделать незаметно, качественно. А тут на скорую руку под авто параметры генерации...

4
InkubatorKlef

ну вообще-то и в ии тоже,потому-что при меньших затратах доить они нас хотят так же,за еще большие деньги

1
JustA_NiceGuy InkubatorKlef

Так тут не ИИ виноват, а жадное руководство.

3
Punisher1

Сюжет походу тоже ИИ сочинил

3
Jensen

Да сильно заметно, ачивки мыльные и сильно сглаженные. К тому же стилистика, как будто каждая ачивка с разных игр.

2
Антон Патриарх Логвинов

Майки просрали 70 лярдов, чтобы просто просрать их.

2
InkubatorKlef

развел Филька гоев на далары

1
Walkan90

И как это до сих покупают? Еще в 2009 было ясно, что МВ2 это пик этой серии и жанра попкорновых шутанов. Хавать это на протяжении дальнейших 16 лет надоест любому, тем более игра как ощущалась стрельбой из пластикового оружия, так и на том же уровне и осталась. Думается основной бюджет у этих поделок в рекламе, но никак не разработке.

2
InkubatorKlef

ну блек опс второй был еще ниче,так что колда пока еще могла

AGS37

ой, а что случилось?

Call of Duty: Black Ops 7 стартует с высоких оценок - шутер обошёл Battlefield 6 и стал одним из лучших в серии
2
AdriftDylan

За лето три части взломали,пока до середины прошел.И эту подождем.Хотя смотреть как русские воины в тельняшках спецназ детей убивают,я уже не воспринимаю эту игру всерьёз))

1
InkubatorKlef

ну все же,в колду ради мульта играют

2
Lourens_Shiba

Сейчас бы игры воспринимать всерьез)

1
AdriftDylan Lourens_Shiba

Ну так там то верят)

3
TypHuk_MaH

ИИ как понять что там ии

1
JustA_NiceGuy

По кривым контурам зубов черепа например.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ