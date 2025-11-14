Call of Duty: Black Ops 7 вышла напичканная ИИ-контентом, и вновь разожгла споры о её цене в 70 долларов

Выход Call of Duty: Black Ops 7 вновь вызвал разгорающуюся в сообществе полемику: всё более широкое использование графики, созданной ИИ. Даже будучи одной из самых прибыльных франшиз в индустрии, Activision вкладывала значительные средства в визуальную составляющую, создаваемую ИИ, и это не осталось незамеченным игроками.
В последние годы франшиза уже демонстрировала признаки зависимости от этих инструментов. В Modern Warfare 3 (2023) в платный косметический набор была включена сгенерированная ИИ визитка, а Black Ops 6 стала объектом критики после того, как фанаты обнаружили, что у «зомби-Санты» в игре шесть пальцев. Теперь, с выходом Black Ops 7, ситуация, похоже, значительно ухудшилась.
Игроки, уже опробовавшие игру, сообщают, что элементы, сгенерированные ИИ, встречаются практически в каждом углу: плакаты, разбросанные по карте, размытые детали декораций и впечатляющее количество визиток с типичным для современных инструментов генерации.
Многие изображения выдержаны в стиле «типичного аниме Ghibli», который в последнее время заполонил социальные сети, а некоторые композиции выделяются своей абсурдностью, например, рыцарь, шлем которого кусает рыба, на глазах у жителей деревни.
Больше всего сообщество беспокоит тот факт, что всё это происходит в игре стоимостью 70 долларов, принадлежащей франшизе, ежегодно приносящей более миллиарда долларов. Несмотря на это, Activision решила заменить значительное количество иллюстраторов автоматизированными инструментами.
Страница игры в Steam чётко демонстрирует это, предупреждая, что «внутриигровые ресурсы были разработаны с использованием инструментов генеративного ИИ». Даже самые престижные награды не избежали этого. Престижные значки, традиционно считающиеся в Call of Duty символами статуса, также демонстрируют явные признаки использования ИИ.
Реакция игроков поднимает повторяющийся вопрос: если самая известная и прибыльная игра в мире экономит даже на базовых иллюстрациях, то за что же платит потребитель, тратя 70 долларов?
Для многих Call of Duty: Black Ops 7 представляет собой шаг вперёд в тревожной тенденции, когда стремление к экономии превалирует над качеством, предоставляемым публике.
Да там будто всю сюжетку ИИ сгенерировал
Че, опять наркомания галимая?)
Нечто, сшитое из лора 2 части и мультиплеера
Для таких индивидуумов, как данный автор - про это указано на странице игры.
Там написано "некоторых", но по всей видимости нужно было писать "всех внутриигровых материалов". А так снова развели людей на бабосики
А ведь проблема не в ИИ, а в рукожопых кто всё это генерировал. Ну можно ведь сделать незаметно, качественно. А тут на скорую руку под авто параметры генерации...
ну вообще-то и в ии тоже,потому-что при меньших затратах доить они нас хотят так же,за еще большие деньги
Так тут не ИИ виноват, а жадное руководство.
Сюжет походу тоже ИИ сочинил
Да сильно заметно, ачивки мыльные и сильно сглаженные. К тому же стилистика, как будто каждая ачивка с разных игр.
Майки просрали 70 лярдов, чтобы просто просрать их.
развел Филька гоев на далары
И как это до сих покупают? Еще в 2009 было ясно, что МВ2 это пик этой серии и жанра попкорновых шутанов. Хавать это на протяжении дальнейших 16 лет надоест любому, тем более игра как ощущалась стрельбой из пластикового оружия, так и на том же уровне и осталась. Думается основной бюджет у этих поделок в рекламе, но никак не разработке.
ну блек опс второй был еще ниче,так что колда пока еще могла
ой, а что случилось?
За лето три части взломали,пока до середины прошел.И эту подождем.Хотя смотреть как русские воины в тельняшках спецназ детей убивают,я уже не воспринимаю эту игру всерьёз))
ну все же,в колду ради мульта играют
Сейчас бы игры воспринимать всерьез)
Ну так там то верят)
ИИ как понять что там ии
По кривым контурам зубов черепа например.