Call of Duty: Black Ops 7 займет менее 24 ГБ на PS4

Аккаунт PlayStation Game Size сообщил отличную новость для игроков PS4, которые хотят приобрести Call of Duty: Black Ops 7. По всей видимости, Treyarch сделала все необходимое, чтобы избежать большого объема данных на наших жестких дисках.

После скачивания всех пакетов Call of Duty: Black Ops 7 займет ровно 23,8 ГБ. Кооперативная одиночная кампания будет занимать 11,9 ГБ, многопользовательская — 11,6 ГБ, а «Зомби» — 320 МБ. Все элементы будут доступны для загрузки с 9 ноября 2025 года.Впрочем, размер пакета и время загрузки могут измениться до даты релиза.

Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября на ПК (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PS4/5, Xbox One и Xbox Series. Игра будет доступна в день релиза в Xbox Game Pass.