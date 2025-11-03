Call of Duty: Black Ops 7 займет менее 24 ГБ на PS4

Аккаунт PlayStation Game Size сообщил отличную новость для игроков PS4, которые хотят приобрести Call of Duty: Black Ops 7. По всей видимости, Treyarch сделала все необходимое, чтобы избежать большого объема данных на наших жестких дисках.
После скачивания всех пакетов Call of Duty: Black Ops 7 займет ровно 23,8 ГБ. Кооперативная одиночная кампания будет занимать 11,9 ГБ, многопользовательская — 11,6 ГБ, а «Зомби» — 320 МБ. Все элементы будут доступны для загрузки с 9 ноября 2025 года.Впрочем, размер пакета и время загрузки могут измениться до даты релиза.
Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября на ПК (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PS4/5, Xbox One и Xbox Series. Игра будет доступна в день релиза в Xbox Game Pass.
Надеюсь у большинства игроков она вовсе не займёт места
И 124 Гб на ПК, да? 😎
Да. Желательно чтобы это всё происходило в "прекрасном" Call of Duty HQ Launcher, который будет каждый раз по 5 минут показывать непропускаемые логотипы и компилировать шейдеры, прежде чем пустит в рекламное меню, в котором я выберу мультиплеер или сюжетку, чтобы ещё раз перезапустить игру, чтобы ещё раз посмотреть на логотипы создателей и ещё несколько минут подождать, пока забегу в игру.
Ну а вообще большой вес каждой из последних частей обусловлен пререндерами в 4K-качестве. Может тут авторы перешли на внутриигровой рендер и отказались от CGI-вставок.