Call of Duty начнёт уведомлять игроков о теневом бане

Многолетняя загадка для сообщества Call of Duty наконец получила ясность: теперь игра будет напрямую сообщать, если ваш аккаунт попал в режим ограниченного матчмейкинга, известный как «shadowban(теневой бан)».

До этого момента игроки часто гадали, почему их матчи становятся странными или сложнее обычного. Причины могли быть разные — от чрезмерного количества жалоб до подозрительной активности. Теперь же система Limited Matchmaking (LMM) будет сопровождаться официальным уведомлением прямо в игре.

Разработчики из Team Ricochet объяснили, что LMM — это мгновенная реакция на подозрительное поведение, при которой аккаунт отправляется в отдельный пул матчей. Более того, попасть туда может вся команда, если флагнут хотя бы одного игрока. По статистике, 75% игроков в LMM оказываются там из-за своих друзей.

Важно, что ограниченный матчмейкинг не означает автоматическое подтверждение читерства — это лишь сигнал о необходимости проверки.

Вместе с этим авторы поделились статистикой: только в августе античит Call of Duty «сломал игру» для 55 тысяч нарушителей. И судя по динамике прошлых лет, это далеко не предел.