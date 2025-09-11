Call of Duty начнёт уведомлять игроков о теневом бане

Многолетняя загадка для сообщества Call of Duty наконец получила ясность: теперь игра будет напрямую сообщать, если ваш аккаунт попал в режим ограниченного матчмейкинга, известный как «shadowban(теневой бан)».
До этого момента игроки часто гадали, почему их матчи становятся странными или сложнее обычного. Причины могли быть разные — от чрезмерного количества жалоб до подозрительной активности. Теперь же система Limited Matchmaking (LMM) будет сопровождаться официальным уведомлением прямо в игре.
Разработчики из Team Ricochet объяснили, что LMM — это мгновенная реакция на подозрительное поведение, при которой аккаунт отправляется в отдельный пул матчей. Более того, попасть туда может вся команда, если флагнут хотя бы одного игрока. По статистике, 75% игроков в LMM оказываются там из-за своих друзей.
Важно, что ограниченный матчмейкинг не означает автоматическое подтверждение читерства — это лишь сигнал о необходимости проверки.
Вместе с этим авторы поделились статистикой: только в августе античит Call of Duty «сломал игру» для 55 тысяч нарушителей. И судя по динамике прошлых лет, это далеко не предел.
Блииин так вот он режим угнетения в Мире Танков,а разрабы свистели такого не бывает.
"До этого момента игроки часто гадали, почему их матчи становятся странными или сложнее обычного." нейронка писала, которая не понимает сути?
а это информация была и не скрыта от игрока, просто заходишь на "support.activision.com/ban-appeal" и там указывают на ограничение матчмейкинга твоего аккаунта и эта инфа если я не ошибаюсь еще с 19 года известна. А то что будут в игре это указывать, то это просто для удобства, так сказать.
Словил теневой бан в Mw19, когда скачал недавно взоманные компании колды)
Бред) шб дают за игру в онлайне, причем тут пиратки то?