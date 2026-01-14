Call of Duty терпит сокрушительный спад: Бобби Котик винит Battlefield и конкуренцию, игроки обвиняют Activision

Бывший генеральный директор Activision Бобби Котик заявил в судебном документе, что продажи Call of Duty в 2025 году упали на 60% по сравнению с 2024 годом, отметив жесткую конкуренцию со стороны Battlefield и других шутеров. «[Call of Duty] на пути к тому, чтобы показать результаты на 60 % ниже, чем в прошлом году, что опровергает прежние аргументы Федеральной торговой комиссии о недостатке конкуренции в жанре», — отметил Котик.

Игроки и фанаты франшизы отреагировали резко. Множество комментариев обвиняли Activision Blizzard в собственном крахе серии, указывая на странные скины и нелепые коллаборации, которые отвлекли от атмосферы интенсивного и реалистичного шутера. После критики разработчики объявили, что Black Ops 7 не позволит переносить прогресс из предыдущей части, что ещё больше разозлило сообщество.

Заявления Котика появляются на фоне продолжающегося судебного процесса против сделки Microsoft-Activision, инициированного шведским пенсионным фондом AP7. Иск утверждает, что Котик поспешил продать компанию, чтобы избежать последствий обвинений в сексуальных домогательствах. Котик отверг эти обвинения и возложил часть вины на прессу и конкурентов, включая Embracer Group, утверждая, что они пытались помешать росту Activision Blizzard. Embracer эти заявления опровергла.

Котик также отметил, что Activision Blizzard с тех пор терпит неудачу, приводя в пример падение продаж Call of Duty. При этом, несмотря на спад CoD и Battlefield, другие шутеры вроде ARC Raiders демонстрируют рост и стабильную аудиторию, что указывает на изменившиеся предпочтения игроков.

Фанаты считают, что Activision Blizzard сама создала условия для провала франшизы, и обвинять в этом конкурентов бессмысленно. Ситуация подчеркивает, что даже крупнейшие бренды не застрахованы от ошибок в стратегии и потери связи с сообществом.