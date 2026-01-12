Call of Duty в Steam терпит поражение: Battlefield 6 и ARC Raiders значительно обгоняют франшизу по игрокам

Данные о одновременных игроках в Steam показывают, что Call of Duty по-прежнему не демонстрирует впечатляющих результатов на ПК. В последние 24 часа число игроков серии в Steam составило всего 53 000, тогда как Battlefield 6 удерживает показатели в 100 000, а ARC Raiders стабильно демонстрирует впечатляющие результаты в 330–420 тысяч пользователей. Даже после скидки и бесплатных выходных Call of Duty не смогла привлечь поток игроков.

При этом речь идёт не только о Black Ops 7, но и о прошлых частях, включая Black Ops 6, Modern Warfare и Warzone. Пик 8 января показал лишь 39 015 игроков — цифру, далёкую от успехов конкурентов.

Стоит отметить, что эти показатели не учитывают консольные версии и игроков через Game Pass на ПК, где данные о численности отсутствуют. Тем не менее, низкие показатели в Steam отражают критику последних релизов и спад интереса к франшизе на платформе.

Activision уже изменила стратегию, решив больше не выпускать подряд несколько игр одной подсерии. К тому же серия Black Ops и Modern Warfare в ближайшие годы выйдет реже, чтобы дать франшизе «перекур». Позитивная новость для фанатов — Call of Duty появится на Nintendo Switch в 2026 году, что может расширить аудиторию.

Хотя CoD по-прежнему жива, Steam явно больше не является её главным рычагом успеха, и конкуренты, такие как Battlefield 6 и ARC Raiders, сейчас показывают куда более впечатляющие результаты на ПК-платформе.