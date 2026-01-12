Call of Duty в Steam терпит поражение: Battlefield 6 и ARC Raiders значительно обгоняют франшизу по игрокам

Данные о одновременных игроках в Steam показывают, что Call of Duty по-прежнему не демонстрирует впечатляющих результатов на ПК. В последние 24 часа число игроков серии в Steam составило всего 53 000, тогда как Battlefield 6 удерживает показатели в 100 000, а ARC Raiders стабильно демонстрирует впечатляющие результаты в 330–420 тысяч пользователей. Даже после скидки и бесплатных выходных Call of Duty не смогла привлечь поток игроков.
При этом речь идёт не только о Black Ops 7, но и о прошлых частях, включая Black Ops 6, Modern Warfare и Warzone. Пик 8 января показал лишь 39 015 игроков — цифру, далёкую от успехов конкурентов.
Стоит отметить, что эти показатели не учитывают консольные версии и игроков через Game Pass на ПК, где данные о численности отсутствуют. Тем не менее, низкие показатели в Steam отражают критику последних релизов и спад интереса к франшизе на платформе.
Activision уже изменила стратегию, решив больше не выпускать подряд несколько игр одной подсерии. К тому же серия Black Ops и Modern Warfare в ближайшие годы выйдет реже, чтобы дать франшизе «перекур». Позитивная новость для фанатов — Call of Duty появится на Nintendo Switch в 2026 году, что может расширить аудиторию.
Хотя CoD по-прежнему жива, Steam явно больше не является её главным рычагом успеха, и конкуренты, такие как Battlefield 6 и ARC Raiders, сейчас показывают куда более впечатляющие результаты на ПК-платформе.
Да потому что дутый калл уже всем осточертел своей однообразностью и примитивным геймплеем
забавно еще то, что по факту онлайн показывается сразу всей серии колды, а не только бо7, так что это вообще прям позорные показатели.
Да там небось еще столько же онлайна на боксе, надо же ниграм из гетто во что то играть помимо фифы.
Котик конкретно так нассал в тапки майкам, когда продал кончившуюся морально активижн. Невозможно столько доить одной и той же хнёй даже фанатиков.
Так майки сами скупают, а затем убивают студии, даже которые имеют какой то успех. Аркейнам вон вообще сказали онлайн мочу делать вместо имерсив Симов, после чего они сделали крякря и утонули.
Так тут проблема совокупная, одни продали кончившуюся и заезженную идею, другие в силу тупости своей купили и перед покупкой даже не поняли, что покупают кончь и с ней уже не смогут ни чего сделать. Износ актива достиг максимума перед продажей и Котик это прекрасно знал и смог втюхать даунам все это по завышенной стоимости.
Ну ничего, Фил умеет делать довольное лицо при плохой игре, лапша на уши крутится, инвестиции крутятся, сейчас ещё как ии центры сделает свои, все офигеют.
Только вот баттла то тоже померла, а колду точную цифру не узнать, ведь она как бы в геймпассе есть
Фил уже не широкий получается)
Да потому что добили варзону блек кок 7 , после слияния с этим калом у меня фрс просел на 50-60фпс
я не пойму кто у кого в итоге просит чупачупс?