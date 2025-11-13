Call of Duty встречает Пустошь - Black Ops 7 может получить кроссовер с Fallout

Похоже, что мир Call of Duty готов к неожиданному путешествию в постапокалипсис. По данным инсайдера TheGhostOfHope, в Call of Duty: Black Ops 7 может появиться коллаборация с вселенной Fallout. Источник утверждает, что событие запланировано на первый сезон игры и, вероятно, будет приурочено к премьерe новых серий сериала Fallout от Amazon, выход которых состоится 17 декабря.

Подробности сотрудничества пока держатся в секрете, однако фанаты уже строят догадки: появятся ли в игре костюмы броней Братства Стали, радиационные пустоши или даже культовые бутылки Nuka-Cola в качестве косметики?

Ранее тот же инсайдер сообщил о возможном переносе релиза Black Ops 7 на 7 ноября, что вызвало обсуждения о потенциальном досрочном запуске сюжетной кампании — практика, уже знакомая поклонникам серии.

Официальная дата выхода остается прежней — 14 ноября 2025 года. Игра выйдет на PC, PlayStation и Xbox, а первый сезон стартует в день релиза. По словам разработчиков, он станет «самым масштабным за всю историю франшизы», что только подогревает интерес к тому, как в этом мире выживут бойцы Call of Duty.