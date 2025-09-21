Часть вырезанного контента Call of Duty Black Ops 6 перейдёт в Call of Duty Black Ops 7

Новый слух по Call of Duty намекает, что часть материалов, изначально предназначенных для Black Ops 6, окажется в следующей игре серии — Black Ops 7. По данным известного инсайдера TheGhostofHope, студия Treyarch перенесла несколько элементов пострелизного контента из шестой части, чтобы переработать их и выпустить уже в рамках седьмой.
По словам источника, первые четыре сезона Black Ops 7 станут одними из самых насыщенных в истории франшизы. Игроков ждут масштабные обновления, наполненные контентом, а затем акцент будет постепенно смещён на продвижение Modern Warfare 4, где ожидается глобальное обновление движка.
Black Ops 7, анонсированная ранее в этом году, получила неоднозначный приём фанатов: одни заинтересовались более футуристичным сеттингом, другие раскритиковали «нереалистичные» элементы вроде реактивных ранцев и активного камуфляжа.
Помимо этого, стало известно, что контент из BO6 не будет напрямую переноситься в BO7, однако часть вырезанных идей действительно найдёт вторую жизнь. Также проект готовит важное новшество — кампания и мультиплеер будут теснее связаны между собой, а финальная миссия сюжетного режима превратится в PvPvE-экстракшен, где игрокам предстоит соревноваться не только с ИИ, но и с другими командами.
Вот что делает конвейер. Одна часть недополучает, другая перенасыщена. В итоге хорошо никому.
Сразу готовят почву что BO7 это проходняк перед MW4, сервис на 4 сезона. Финал сюжета в виде экстракшен помойки чтобы дважды продать сюжетку
А часть контента Call of Duty: Black Ops 7 перекочует в Call of Duty: Black Ops 8 ? Как говорится завлекалочка станет нормой.
они до сих пор пытаются удержать фанатов вот этим ? ) там каждый полгода что ли выходят блек опсы ) пусть сменят свой г0vно-движок и вообще похоронят колду, оставят первый вариант верданска для королевской и восстановят механику mw1. тем более после беты бф всем становится очевидно куда колда пойдет ) ее хоронят каждый день в стиме, на форумах, да везде, а она не дохнет все. там вообще отбитые люди сидят или весь прикол в треше, типа чем больше хайпа и не важно какого, тем лучше продажи ?
А движок тут причём? С графоном в Колде всегда было всё ок. Не Wow, но и не так, чтобы хейтить.
Забей чел где-то услышал про движок, в вопросе не разобрался, а сказать что то нужно, вот и несёт чушь ))
ну если фифу каждый раз покупают, а там 0 изменений. то что говорить о колде?)
Часть оплаченных денег владельцев BO6 тоже перейдет в BO7?)
Боевые крутые-тёлки на кортах :)
наша планета может спать спокойно