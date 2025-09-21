Часть вырезанного контента Call of Duty Black Ops 6 перейдёт в Call of Duty Black Ops 7

Новый слух по Call of Duty намекает, что часть материалов, изначально предназначенных для Black Ops 6, окажется в следующей игре серии — Black Ops 7. По данным известного инсайдера TheGhostofHope, студия Treyarch перенесла несколько элементов пострелизного контента из шестой части, чтобы переработать их и выпустить уже в рамках седьмой.

По словам источника, первые четыре сезона Black Ops 7 станут одними из самых насыщенных в истории франшизы. Игроков ждут масштабные обновления, наполненные контентом, а затем акцент будет постепенно смещён на продвижение Modern Warfare 4, где ожидается глобальное обновление движка.

Black Ops 7, анонсированная ранее в этом году, получила неоднозначный приём фанатов: одни заинтересовались более футуристичным сеттингом, другие раскритиковали «нереалистичные» элементы вроде реактивных ранцев и активного камуфляжа.

Помимо этого, стало известно, что контент из BO6 не будет напрямую переноситься в BO7, однако часть вырезанных идей действительно найдёт вторую жизнь. Также проект готовит важное новшество — кампания и мультиплеер будут теснее связаны между собой, а финальная миссия сюжетного режима превратится в PvPvE-экстракшен, где игрокам предстоит соревноваться не только с ИИ, но и с другими командами.