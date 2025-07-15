COD Next 2025 и бета-тест Call of Duty: Black Ops 7 пройдут в конце сентября в Лас-Вегасе

Первые утечки о долгожданной Call of Duty: Black Ops 7 начали просачиваться в сеть, и, похоже, игрокам не придётся долго ждать официальных новостей. Надёжный инсайдер TheGhostOfHope, известный точными сливами о серии CoD, сообщил, что в конце сентября в Лас-Вегасе пройдёт мероприятие COD Next 2025, а сразу после него стартует закрытое бета-тестирование.

Мероприятие COD Next за последние годы превратилось в главную презентационную площадку для Call of Duty. Именно там впервые демонстрируют многопользовательский режим, а также приглашают популярных стримеров и контент-мейкеров для живых показов геймплея.

По словам инсайдера, COD Next по Black Ops 7 состоится в конце сентября, а площадкой станет Лас-Вегас — возможно, одна из самых масштабных презентаций франшизы за последние годы.

Сразу после события ожидается запуск первой бета-версии Black Ops 7. Это полностью соответствует традиционному графику Call of Duty — ежегодные релизы серии обычно происходят во второй половине октября, а бета-версии открываются за 2–4 недели до релиза.

Таким образом, если информация подтвердится, фанаты смогут опробовать игру уже в начале октября.

Ранее было подтверждено, что события новой части разворачиваются в 2035 году — вскоре после сюжетных событий Black Ops 2 и Black Ops 6. Главным героем вновь станет Дэвид Мейсон, а игрокам предстоит столкнуться с врагом, использующим страх как оружие в условиях глобального конфликта и психологической войны.

Разработкой занимается Raven Software, которая ранее уже сотрудничала с Treyarch над кампаниями предыдущих игр серии.