CoD впервые за долгие годы не возглавила чарты предзаказов в PS Store, уступив даже Battlefield 6

В последнее время при презентации новых игр из серии Call of Duty они мгновенно оказываются в топе предзаказов для PS5 в PlayStation Store. Но с нынешней версией, Black Ops 7, все обстоит иначе.
Прошло уже несколько дней с момента полноценного анонса, но Black Ops 7 все еще не смогла занять лидирующие позиции в чартах предзаказов PS Store. В настоящее время Vault Edition занимает лишь 6-е место в США. Для сравнения, Battlefield 6 расположилась на 4-м месте, в то время как лидерами чарта по-прежнему остаются NBA 2K26 и EA Sports FC 26.
Все это, естественно, может измениться уже на следующей неделе или когда в октябре начнется бета-тестирование Black Ops 7, но пока что Electronic Arts может праздновать эту победу, что является немалым достижением, учитывая, как из года в год Call of Duty доминирует над другими шутерами.
И хотя сейчас в лидерах по предзаказам находится BF6, все же вполне вероятно, что по итогам года продажи Black Ops 7 будут гораздо выше. Казуальность Call of Duty очень привлекательна, и многие игроки из года в год автоматически покупают эту игру, чтобы потом играть с друзьями.
Это не первый раз, когда Battlefield 6 затмевает Black Ops 7. Трейлер к предстоящей игре Black Ops получил много негативных отзывов, в то время как комментарии к BF6 были переполнены восторженными отзывами.
Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября, а Battlefield 6 — 10 октября.
Ого, колда за 4 дня не смогла обойти батлу, которая доступна по предзаказам уже 24 дня)
Пик продаж приходится на первое время после их открытия. Учитывая, что чарты обновляются еженедельно, можно сказать, что колда в первую неделю продалась хуже, чем батла в свою третью ;)
Хех, эти беливы, интересно, а к моменту релиза колды в батле ещё будет онлайн?)
«даже» 😀
Да куда им до BF6 // Владислав Савостьянов
Заслужили вполне, а нечего банить игроков без причины и потом все перекладывать на плечи обычных юзверей. Мне так просто за апгрейд ради этих же игр...пермач дали, а потом и на все 4 аккаунта (мои и друзей) тоже прилетел, и апелляции с баг-репортами игнорируются...ну и затем вовсе закрывается доступ к саппорту. Так же оцените какой ответ как-то раз выдали они:
Пруфы и расследование, за которое почему-то никто не хочет браться до сих пор, а ведь все воспроизводится крайне легко: https://habr.com/ru/articles/929782/
Так контора тридварасов
может надо был сначала прошерстить все системные требования к данному калу? а не плакаться когда "почки" отказали и везде кричать об этом.
Ну поплачь, маленький фанат фури.
Сидит на мультиаккаунтах (причём чужих), и удивляются бану. Действительно.
Ну, как по мне баттла в разы хуже Колды. Особенно Колда 2019 Modern Warfare так вообще шедевр в плане интересной сюжетки по сравнению с однотипной баттлухой 🤗 // Евгений Романенко
Эх, как же я ошибался. В этот раз Батла всё - таки обоссала эту игру. Приношу искренние извинения перед DICE.
Да как бы давно уже колда упала на дно
Не, я полагал, что КАЛда хоть и залупа г*вна, но ей это не мешает лучше Батлы продаваться. А теперь вон оно чё.
Все, к чему прикасается майкрософт, превращается в гуано. Эти умельцы ДАЖЕ колду убили!
Потому что батла уже давно доступна к предзаказу, а колда только на днях появилась