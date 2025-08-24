CoD впервые за долгие годы не возглавила чарты предзаказов в PS Store, уступив даже Battlefield 6

В последнее время при презентации новых игр из серии Call of Duty они мгновенно оказываются в топе предзаказов для PS5 в PlayStation Store. Но с нынешней версией, Black Ops 7, все обстоит иначе.

Прошло уже несколько дней с момента полноценного анонса, но Black Ops 7 все еще не смогла занять лидирующие позиции в чартах предзаказов PS Store. В настоящее время Vault Edition занимает лишь 6-е место в США. Для сравнения, Battlefield 6 расположилась на 4-м месте, в то время как лидерами чарта по-прежнему остаются NBA 2K26 и EA Sports FC 26.

Все это, естественно, может измениться уже на следующей неделе или когда в октябре начнется бета-тестирование Black Ops 7, но пока что Electronic Arts может праздновать эту победу, что является немалым достижением, учитывая, как из года в год Call of Duty доминирует над другими шутерами.

И хотя сейчас в лидерах по предзаказам находится BF6, все же вполне вероятно, что по итогам года продажи Black Ops 7 будут гораздо выше. Казуальность Call of Duty очень привлекательна, и многие игроки из года в год автоматически покупают эту игру, чтобы потом играть с друзьями.

Это не первый раз, когда Battlefield 6 затмевает Black Ops 7. Трейлер к предстоящей игре Black Ops получил много негативных отзывов, в то время как комментарии к BF6 были переполнены восторженными отзывами.

Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября, а Battlefield 6 — 10 октября.