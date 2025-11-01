Данные PSN намекнули на ранний запуск кампании и "Зомби" в Call of Duty: Black Ops 7

Новая утечка, обнаруженная датамайнером PlayStation Game Size, указывает на то, что кампания и режим «Зомби» в Call of Duty: Black Ops 7 могут выйти на четыре дня раньше официального релиза — 10 ноября вместо 14 ноября.

Информация была найдена в данных PSN и включала сведения о размере установки и времени предварительной загрузки игры. Однако сам инсайдер подчеркнул, что эти данные могут быть результатом ошибки PlayStation Network, а не подтверждённого изменения даты выхода.

Ранее в студии Treyarch, отвечающей за разработку Black Ops 7, уже опровергали слухи о переносе релиза, поэтому вероятность раннего запуска кампании остаётся низкой.

Хотя Activision иногда позволяет игрокам проходить сюжет заранее, в этот раз компания не объявляла о подобной возможности. Тем не менее, фанаты уже активно обсуждают возможность раннего доступа, чтобы успеть насладиться кампанией и «Зомби» до запуска многопользовательского режима.