Даже Рождество не спасло Black Ops 7: новая CoD начала 2026 год с самой низкой аудиторией в истории Steam

2026 год начался для Call of Duty с угрожающего падения количества игроков, достигнув самого низкого уровня одновременных пользователей в истории франшизы в Steam. Игра, чья миссия — восстановить свои позиции после скандала с Black Ops 6, не смогла вернуть аудиторию, как бы Activision ни пыталась исправить ситуацию.

На Рождество, когда обычно происходит увеличение количества игроков, на примере Black Ops 7 произошло обратное — игра продолжала терять аудиторию. Согласно SteamDB, с начала нового года максимальное количество игроков в лаунчере CoD (включая Warzone и Black Ops 6/7) в Steam постоянно падает.

В декабре, буквально через месяц после релиза, аудитория игры сократилась до самого низкого уровня — 43 тысяч активных пользователей. И хотя сейчас пик слегка выше, в целом тенденция явно остается нисходящей, а интерес к франшизе – самым низким с 2019 года, уступая даже Battlefield 6 (более чем на 50 тысяч в праздничный период — только в Steam), которая также имеет свои серьезные проблемы.

Это падение является серьезным ударом для франшизы, особенно с учетом текущей конкурентной ситуации. Black Ops 7 не только испытывает сильную конкуренцию со стороны Battlefield 6 и Arc Raiders, но и продолжает справляться с последствиями спорной стратегии пост-релизного контента, реализованной в предыдущей игре. Чтобы понять масштаб падения, стоит отметить, что Call of Duty в настоящее время занимает 37-е место в рейтинге Steam, уступая таким играм, как Battlefield 6, Arc Raiders, Dead by Daylight, Rainbow Six Siege X, Team Fortress 2, Elden Ring Nightreign и Marvel Rivals.

В настоящее время судьба франшизы находится в руках Infinity Ward, которая в 2026 году попытается вернуть себе поклонников. Однако эта задача будет очень сложной, так как новой Call of Duty придется напрямую конкурировать с GTA 6, которая может захватить игровой рынок, как ни одна другая игра до нее.