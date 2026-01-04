ЧАТ ИГРЫ
Call of Duty: Black Ops 7 14.11.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
4.1 223 оценки

Даже Рождество не спасло Black Ops 7: новая CoD начала 2026 год с самой низкой аудиторией в истории Steam

Gruz_ Gruz_

2026 год начался для Call of Duty с угрожающего падения количества игроков, достигнув самого низкого уровня одновременных пользователей в истории франшизы в Steam. Игра, чья миссия — восстановить свои позиции после скандала с Black Ops 6, не смогла вернуть аудиторию, как бы Activision ни пыталась исправить ситуацию.

На Рождество, когда обычно происходит увеличение количества игроков, на примере Black Ops 7 произошло обратное — игра продолжала терять аудиторию. Согласно SteamDB, с начала нового года максимальное количество игроков в лаунчере CoD (включая Warzone и Black Ops 6/7) в Steam постоянно падает.

В декабре, буквально через месяц после релиза, аудитория игры сократилась до самого низкого уровня — 43 тысяч активных пользователей. И хотя сейчас пик слегка выше, в целом тенденция явно остается нисходящей, а интерес к франшизе – самым низким с 2019 года, уступая даже Battlefield 6 (более чем на 50 тысяч в праздничный период — только в Steam), которая также имеет свои серьезные проблемы.

Это падение является серьезным ударом для франшизы, особенно с учетом текущей конкурентной ситуации. Black Ops 7 не только испытывает сильную конкуренцию со стороны Battlefield 6 и Arc Raiders, но и продолжает справляться с последствиями спорной стратегии пост-релизного контента, реализованной в предыдущей игре. Чтобы понять масштаб падения, стоит отметить, что Call of Duty в настоящее время занимает 37-е место в рейтинге Steam, уступая таким играм, как Battlefield 6, Arc Raiders, Dead by Daylight, Rainbow Six Siege X, Team Fortress 2, Elden Ring Nightreign и Marvel Rivals.

В настоящее время судьба франшизы находится в руках Infinity Ward, которая в 2026 году попытается вернуть себе поклонников. Однако эта задача будет очень сложной, так как новой Call of Duty придется напрямую конкурировать с GTA 6, которая может захватить игровой рынок, как ни одна другая игра до нее.

Чел Гхот

Через стим мало людей играет т.к. она там хуже работает, большинство на пк играет через лаунчер бокса, либо через батл нет

Беккер5443

И вопрос один.

Почему бы им только сюжетку не сделать?

prorock Беккер5443

Потому что для сюжетки скины не продать. И большая часть аудитории берет колду ради мп

Беккер5443 prorock

ага который не работает толку, месяц, может год не больше продержится.

UnwaveringGlenn

Туда его Call of Duty Black Ops 7 русофобское дерьмо!!!

OneGuyMade

ВО7 - это просто дерьмо. Без русофобии

MNM 777
Barred

Я что-то подустал от колдоподобных шутанов. Может и у остальных так же.

Беккер5443

Переходи на Battlefield 6 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Kamishini1993 Беккер5443

Та же колда с другим названием

Barred Беккер5443

Есть все части, кроме купленной 6-ой и наиграно по много часов. Но в последнее полгода прям не захожу в них. 6-ка, как уже верно подметили, тоже с колды много чего переняла, как и 2042, но та вообще караул))

Xstranger

Сами ограничили РФ и РБ и даже через Steam Gift не активируются, а теперь они недовольны результатом. Л-логика...

Pahant0Ss

А, вот оно че. Все думали, что игра - трижды переваренный кал, который достал уже даже лютых фанатов самой колды, а оказалось что это из-за отказа от рынков РФ и РБ продажи так рухнули и игра стала никому не нужна.

Diablonos
На Рождество, когда обычно происходит увеличение количества игроков

А можно конкретные примеры, в каких играх произошло увеличение количества игроков?

OneGuyMade

Мв1-2 и бо1-2

Беккер5443

Не удивительео что последние колды не идут, хорошо остановился на Infinite Warfare

prorock

Сделай апгрейд и пойдут 😆

Беккер5443 prorock

ну сделаю, вот только кто будет в эту убогую играть?

selfreaver

Очень надеюсь что она сгниёт и своим примером покажет остальным компаниям что иногда нужно развивать своё детище а не тупа фармить бабки на нейросетевых скинчиках.

Diablonos

Для таких дебилов есть мультик my little pony. Которые надеются на всякое розово-ванильное бобро

Ramonruns

психоделику уберите из франшизы